Брызги грязи на одежде и обуви при ходьбе говорят о проблемах со стопами. Что делать?

Рашид Саидов травматолог-ортопед сети ортопедических салонов OPTEKA О каких проблемах со стопами могут говорить брызги на обуви и одежде? Как это исправить?

В норме при движении мы сначала опираемся о поверхность пяткой, затем делаем перекат на внешний свод стопы к носку и большому пальцу. Это правильная биомеханика ходьбы. Зачастую её отклонения можно заметить даже невооружённым глазом. Достаточно попросить кого-нибудь понаблюдать за походкой. Кроме того, нарушение биомеханики получается заметить и самостоятельно.

О неправильной постановке стоп во время ходьбы могут говорить даже брызги грязи на одежде и обуви. Конечно, это не симптом, а, скорее, повод задуматься о здоровье стоп.

Уплощение стоп

Наиболее часто встречающееся ортопедическое заболевание — плоскостопие. По статистике, им страдает более половины населения Земли.

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Именно плоскостопие — одна из основных причин изменения биомеханики ходьбы. Ступни должны принимать на себя все удары о поверхность и защищать от этой нагрузки опорно-двигательную систему. При плоскостопии форма стоп постепенно меняется, потому что их своды уплощаются. Когда ступни становятся более плоскими, человек начинает опираться полностью на всю подошву во время ходьбы. Так нарушается рессорная функция стоп: ударная нагрузка хуже смягчается.

Подобная походка приводит к более сильным ударам ног о поверхность при ходьбе, что может способствовать образованию лишней грязи на обуви или одежде. Плоскостопие часто сопровождается такими симптомами, как тяжесть, усталость и боль в ногах. Всё это тоже влияет на постановку стоп и, как следствие, образование капель грязи.

Другие проблемы

Ещё одно распространённое заболевание стоп — пяточная шпора. При такой патологии создаётся ощущение, что под пятку попал камень, постоянно чувствуется колющая боль. Она вызвана сформировавшимся костным шипом, который давит на мягкие ткани, причиняя дискомфорт. Шип появляется на фоне воспаления подошвенной фасции — связки, соединяющей пяточную кость с пальцами.

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Пяточная шпора возникает из-за чрезмерной нагрузки на стопы, вызванной плоскостопием и ношением неправильной обуви (каблуки, плоская подошва), полученными травмами и лишним весом. Патология может привести к хромоте и, как следствие, к изменению походки и постановки стоп.

Стоит отметить и «косточку» — отклонение большого пальца стопы к наружной стороне. Такая патология тоже негативно сказывается на манере ходьбы.

Как исправить ситуацию

Если вы чувствуете изменения походки или у вас болят ноги, запишитесь на приём к ортопеду. Он поможет подобрать нужные для здоровья стоп ортопедические изделия.

Носите удобную обувь: должен быть небольшой каблук, широкий передний отдел и формоустойчивый задник. Лучше всего использовать ортопедическую обувь, которая максимально полезна и комфортна для стоп. От туфель на высоких каблуках, с плоской подошвой или узким мысом стоит отказаться. Подобные варианты отрицательно сказываются на походке и вредят здоровью всей опорно-двигательной системы.

Фото: unsplash.com/@muneebs

Скорректировать биомеханику ходьбы помогают ортопедические стельки, поддерживающие стопы в физиологически правильном положении. Изделия снижают вероятность плоскостопия, пяточной шпоры, «косточки», способствуют борьбе с этими заболеваниями, если они уже беспокоят.

Можно попробовать ортопедический коврик. Ходьба по массажному коврику — отличная профилактика плоскостопия и других деформаций. Такие занятия подходят и детям, и взрослым. С их помощью тренируются мышцы стопы, укрепляются голеностопные суставы ног и улучшается кровоснабжение.