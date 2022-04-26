Кто и зачем катается по городу на велосипедах без тормозов

Адепты идеологии fixed gear всегда выделялись из общей массы велодвижения. И одна из отличительных черт — отсутствие тормозов.

Бунтарский Восток

В начале XX века велосипеды разделились на дорожные и те, что использовали на треке. Вторые отличались отсутствием системы торможения, наличием только одной передачи и лёгкостью. Конструкция позволяла развивать высокие скорости, чего и требовали от спортсменов во время гонок на треке.

В 1948 году японцы придумали вид велосипедных состязаний, который получил название «кейрин». В заезде участвовали от шести до девяти гонщиков, которые стартовали одновременно. Перед спортсменами выезжал мотоцикл, который нельзя было обгонять. Байк двигался со скоростью 25 км/ч и постепенно увеличивал скорость до 50 км/ч. За 2,5 круга до финиша водитель мотоцикла покидал трек, а гонщики устраивали спринт. Порой их скорость достигала 70 км/ч. Такой вид гонок дал толчок развитию субкультуры fixed gear.

Фото: unsplash.com/@arifmaulanaid

Идеи катания на велосипеде с одной передачей стали выходить за пределы спортивных объектов. Всё в той же Японии трековые велосипеды начали использовать для работы курьеры. Они носились по городу, цеплялись за машины, нарушали правила дорожного движения. Главным было вовремя доставить посылку.

Именно велокурьеры принялись устраивать неформальные гонки «Аллейкэт» (Alley Cat) в городах. Их сложно назвать «спортивным состязанием», а вот игрой или развлечением – вполне.

Саша Пест фиксер Когда я начинал кататься, «фикс» был стильным велосипедом, который только выходил на российский рынок. Отличный способ выделиться. На шоссе тогда никто не катался, и в основном у всех были горные велики. Когда я увидел синий Create, подумал: «Блин, классный велик. Одна передача. Надо собрать что-то такое». В то время почти все собирали велосипеды с нуля: готовых вариантов не было. «Фиксы» отличала простота, внешний вид и возможность проехать по улицам без светофоров. Не знаю, как сейчас, но раньше по правилам никто не ездил.

Фото: unsplash.com/@louistricot

Без тормозов

Изначально «фикс» — это трековый велосипед. Во время езды на треке у тебя всего одна передача, и ты её максимально раскручиваешь. Едешь по овалу: поворачивать и тормозить там особо некуда и негде. Курьеры, которым удавалось заполучить велосипед от гонщика с «кейрин», поняли, что агрегат сам по себе дешёвый, обслуживание такое же. Если ты отлично владел телом и велосипедом, тормоза, в принципе, были не нужны.

По личному опыту катания в Москве, «фикс» вообще не надо обслуживать. Раз в сезон меняешь заднюю покрышку и всё.

Фото: Из личного архива Саши Песта

Но тормозить всё же можно

Передача у велосипеда фиксированная: ты крутишь педали вперёд и назад. Поскольку физика есть во всех аспектах нашей жизни, затормозить на «фиксе» всё же можно.

Если вы усилием ног или тела прекратите ход цепи и заднего колеса, получится что-то похожее на нажатие заднего тормоза. На самом деле, такой способ торможения не самый эффективный. Вариантов скида (методика торможения. — Прим. ред.) очень много. Всё зависит от ситуации. По сути, тот, кто катается на классическом «фиксе», выбирает такую траекторию, что скид не нужен. В экстренной ситуации, особенно в дождь, так тормозить смысла нет. Отсутствие тормоза — своя изюминка и острота ощущений от езды.

Фото: unsplash.com/@chrisbecker

Кататься на «фиксе» несложно

Я начинал кататься в 2011 году. Тогда было ездить проблематично, поскольку водители не сильно уважали велосипедистов на дороге. Нас не воспринимали как участников дорожного движения.

В те времена велосипедист на дороге был новым явлением, а сейчас все уже привыкли и стало проще. Со временем вы начнёте просчитывать траекторию движения, чтобы минимизировать потерю в инерции и угадывать манёвры автомобилистов.

По всем «канонам»

Понятия «правильный «фикс» — нет. Во-первых, это красиво. Должно быть так, что смотришь, сворачиваешь голову и говоришь: «У тебя классный велик, чувак». Скорость и прочее — не главное.

Фото: Из личного архива Саши Песта

За всю жизнь я собрал шесть «фиксов» под разные потребности. Один был из «плохих деталей и веток», во второй я, наоборот, вложил очень много денег. Процесс постройки вас не ограничивает в фантазии. Геометрия, посадка, бюджет — всё индивидуально. И эстетика. «Фикс» — это про красоту. Бывало, ребята собирали за большие деньги максимальную безвкусицу. Как и во всей культуре кастомизации, в машинах, в дизайне интерьеров присутствует тематика «колхоз» или «стиль». Она везде чувствуется и везде прослеживается.