Пенни-борды стали очень популярны, но скейтбордисты не относятся к ним серьёзно. Почему?

А ведь эти маленькие яркие доски очень прочные, и кататься на них удобно.

Что такое доски Penny? Что о них говорят профессиональные скейтбордисты?



Отвечают райдеры.

Роликовая доска — одно из интереснейших изобретений прошлого столетия. Сложно не согласиться, особенно вспоминая, как скейтборд смог изменить мир: компьютерные игры, известная реклама, собственный интернациональный праздник и Олимпийские игры. И это далеко не всё.

Идеи катания на доске с колёсиками развивались, изменялись и адаптировались под возникающие запросы общества. Сейчас есть множество разных моделей и средств передвижения, которые в меньшей или большей степени похожи на скейт. И именно о таких досках мы и поговорим сегодня. Встречайте — пластборды Penny.

Создатель назвал доску в честь сестры

Начнём с истории. Penny Skateboards — это компания из Австралии, которую основал Бен Маккей в 2010 году. Бену всегда нравились маленькие скейтборды из пластика, которые у него были в детстве, и он захотел, чтобы такие «доски» снова вернулись в общество. Когда скейты такого плана появились в 70-х годах прошлого века, их называли «короткими круизёрами». Само название Penny возникло позже, когда старина Бен решил назвать свою компанию в честь сестры – Пенни. А дальше маленькие пластиковые доски разлетелись по всему миру и стали очень популярными.

Фото: unsplash.com/@calebmartinez

Бытует мнение, что на тот момент скейтборды быстро приходили в негодность, когда сёрферы и обычные люди постоянно гоняли на них от пляжа на работу, в магазин за продуктами и обратно к океану. Бен смекнул, как можно всё исправить, и не прогадал: доски из винила легко переносили песок, солёную воду и палящее солнце. Ничто не могло испортить их внешне или как-то привести в негодность. Доступность также стала козырем Penny.

Естественно у компании появились конкуренты и те, кто стал копировать образы, модели и использовал похожие материалы при создании изделий. Но в сознании людей отложилось, что если роликовая доска маленькая, яркая и из пластика — это по-любому Penny. И изменить это уже вряд ли удастся.

Фото: unsplash.com/@aldara_gp

Penny под микроскопом

Классические пенни-борды могут быть разной расцветки: однотонными или многоцветными. За годы работы компания-производитель определила несколько размеров досок, которые оптимально подходят для катания в городе: 55,88 см, 68,58 см, 81,28 см и 91,44 см.

Конкурентные производители больше экспериментируют с длиной своих досок, стараясь предложить более широкий выбор. На рынке можно найти пластборды размером от 43,18 см до 116,84 см.

О свойствах виниловых досок сложить легенды не получится, но можно отметить, что они выдерживают вес автомобиля и при этом очень гибкие. Всё благодаря секретной формуле пластика.

Фото: unsplash.com/@captured_deguia

Мнение профессионалов

Несмотря на все положительные свойства Penny, скейтбордисты относятся к ним довольно скептически.

Константин Кабанов двукратный чемпион России по скейтбордингу Честно, мне никогда не нравились Penny. На них не совсем удобно гонять по городу: они довольно узкие. Плюс на них не так легко прыгать на бордюры, как, например, на «рыбке» круизёре. Penny подойдёт на первое время детишкам, чтобы они могли почувствовать, каково это – ездить на скейте. Также девчонки очень любят эти доски. Как относятся в скейт-сообществе? Даже не знаю, как сказать… Например, если меня, катающегося на Penny, увидят мои друзья, они странно посмотрят на это. Так что на первое время, чтобы почувствовать что и как — это отличный вариант. Но я всё равно брал бы деревянный круизёр. На нём удобнее: он шире и более устойчив.

Максим Круглов профессиональный скейтбордист и атлет Athletes Club Считаю, что всё-таки эта доска имеет право на существование. В принципе, она должна лежать в багажнике, тем более места много не занимает. У неё мягкие колёса, классно едет, ничего против не имею. Но у неё нет ничего общего с уличным скейтбордингом. При этом она имеет место для популяризации нашего уличного спорта. Я вижу кучу детей, которые начинают кататься на ней, учатся отталкиваться, и это их первая доска. Для девчонок модная. В парке Горького можно кататься, ни о чём не думать и только мечтать. Универсальный снаряд, хотя есть много «фейковых» досок, похожих на оригинальные Penny, но качество не то.

Фото: istockphoto.com

Больше развлечение

В России для жителей больших городов катание на Penny – больше «роскошь», чем реальное средство передвижения. Это процесс, на который приходится специально отводить свободное время. Да и идеальных условий для комфортного катания не так уж много.

Мы продолжаем держать нейтралитет и ни к чему не призываем, а только подсказываем, опираясь на опыт и профессиональные мнения. Мир настолько велик и многогранен, что иногда стоит остановиться, задаться вопросом и спросить совета.