Читаем про жизнь Яшина, Гвардиолы и Слуцкого.

Что почитать о футболе? 5 книг, которые раскроют футбольных гениев с другой стороны

Футбол – игра, за которой весь мир наблюдает с замиранием сердца. Эффектные матчи, преданные фанаты, великие команды и спортсмены, которые бесконечно восхищают. Вместе с крупнейшим книжным сервисом ЛитРес мы сделали подборку книг, которые помогут понять секреты успеха легендарных футболистов и тренеров.

Лена Тарасова редактор нон-фикшен направления ГК ЛитРес Рассказывает, что почитать, если футбол — ваша стихия.

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты», Валерий Жмак

История жизни величайшего голкипера мирового футбола напоминает остросюжетную драму. Легендарный Лев Яшин был одним из первых вратарей в СССР, кто стал играть ещё и как защитник.

Фото: eksmo.ru

Благодаря новой безупречно отточенной технике он получил прозвище Чёрный паук, которое образно характеризует его непробиваемую защиту и многофункциональность на поле. В книге речь идёт о самом важном матче в жизни великого спортсмена.

«Спартак» 100 лет: истории клуба», Артем Локалов

Не всякому футбольному клубу суждено стать легендой. «Спартаку» за сто лет своего существования это удалось благодаря тренерам, болельщикам и, конечно, игрокам. Книга объединила честные биографии знаковых фигур клуба, в которых есть радость побед, обиды, смешные случайности и трагические провалы.

Фото: ast.ru

Они сплетаются в одну большую красно-белую часть истории российского футбола, которая, несмотря на непростые периоды, сохраняет свой неизменный «спартаковский дух».

«Леонид Слуцкий. Тренер из соседнего двора», Игорь Рабинер

Едва ли не лучший российский спортивный журналист собрал в своей книге малоизвестные факты из жизни главного тренера ЦСКА и сборной России по футболу Леонида Слуцкого. Например, о его работе в волгоградской «Олимпии», где он тренировал ребят, двое из которых стали бронзовыми призёрами Eвро-2008, о предательстве лучшего друга, об особенностях тренерского стиля.

Фото: eksmo.ru

Чтобы узнать об этом, автор книги поговорил с более чем десятью собеседниками – от самого Слуцкого и его мамы до президента ЦСКА Евгения Гинера. Текст сопровождают уникальные фото из личного архива первого в истории тренера сборной, который не играл на профессиональном уровне.

«Выигрывать любой ценой», Стивен Джеррард

Легендарный игрок «Ливерпуля» и капитан сборной Англии Стивен Джеррард написал эту автобиографию, чтобы поделиться секретами своих спортивных успехов, поведать о причинах ошибок и отметить выдающихся коллег по полю – от Луиса Суареса до Жозе Моуринью.

Фото: eksmo.ru

В этой честной книге футболист впервые подробно рассказал о своих 114 матчах за сборную Англии, в том числе о Кубке мира и чемпионате Европы, а также об игре в составе команды «Ливерпуль», которой он посвятил 28 лет своей жизни.

«Пеп Гвардиола. На пике», Гильем Балаге

Одному из самых сильных тренеров мирового футбола Хосепу Гвардиоле всего за четыре года удалось сделать из «Барселоны» сильнейшую в мире команду. Как он сумел найти подход к легендарному Месси? Что заставило его уйти непобеждённым в другую команду и в другую страну?

Фото: eksmo.ru

Книга открывает футбольное «закулисье» и подсвечивает скрытые от большинства стороны и неочевидные виражи жизни легендарного тренера.