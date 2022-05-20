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Как стать примером для подражания — 3 вдохновляющих типа людей

3 типа людей, которые могут стать примером для каждого
Вероника Тюрина
Чему можно поучиться у детей, пожилых и атлетов?
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У них есть чему поучиться.

«Чем я могут быть вам полезным?» — одно из самых эффективных начал для самопрезентации, подходящее как для нетворкинга, так и для более неформального знакомства. Почему так? Век скорости диктует свои правила: максимум пользы за минимум времени. Рассказывая о себе, важно сразу обозначить, где и в чём мы можем быть полезны собеседникам. А кто может быть полезен нам? Давайте разбираться.

Вероника Тюрина
Вероника Тюрина
психолог-консультант, член международной организации IPACT, коуч, энерготерапевт, мак-терапевт

Что полезного можно взять у разных типов людей для собственной продуктивности?

Известный принцип эффективных коммуникаций win-win, в дословном переводе «выиграть-выиграть», означает: каждый в общении получает пользу, у каждого есть своя выгода находиться в этом контакте.

Фото: istockphoto.com

И это экологичное общение, которое активно приходит на смену токсичному (когда один стремится урвать у другого то, что ему нужно, не дав ничего взамен).

Дети

Какую пользу мы, взрослые зрелые люди, можем получить, например, у детей? Мы можем перенять от детей так много, что впору отречься на время от позиции «родитель», «учитель» и занять позицию «ученика».

Фото: istockphoto.com

Ребёнок действует от внутреннего ощущения, непосредственно, свободно. Он не предаёт себя, говоря «то, что я сейчас чувствую — неправильно, лучше я сделаю вид, что этого нет», или «то, что передо мной сейчас – не плохое, а хорошее. Это взрослое лицемерие несвойственно детям, они искренни и верны себе.

Это то, что мы, взрослые, вполне способны интегрировать в свою жизнь. Говоря психологическим языком, дать равные права «внутреннему ребёнку», «внутреннему родителю» и «внутреннему взрослому». Вспомните ситуацию, как ребёнок просит то, что хочет: он может это делать аккуратно и немного застенчиво, но чаще он делает это настойчиво и без сомнений в том, что ему это нужно и он этого достоин. Он не сомневается в значимости своих потребностей.

Фото: istockphoto.com

А взрослый сомневается, и очень часто это приводит к накоплению фрустрации, разочарованиям, апатии, потере интереса к жизни, депрессии. Как взрослому перенять эту уверенность? Подключите «внутреннего родителя» и разрешите себе то, что вам необходимо (при условии, что это не наносит вреда окружающим и является законным)

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Старшее поколение

Давайте теперь рассмотрим другую ситуацию, в которой вы вдруг начинаете чувствовать себя школьниками, несмышлёнышами и теряетесь в самый неподходящий момент (на совещании, во время мастер-класса, презентации или просто на встрече с влиятельными и значимыми для вас людьми). Неприятное чувство, правда?

Для подобных ситуаций тоже есть «соломка», которую мы можем заранее себе подстелить, но для этого нам необходимо обратиться к старшему поколению. Какую пользу мы можем у него взять?

Фото: istockphoto.com

Осознание своего опыта. То, что вы знаете сейчас, это ценный опыт, и вы обязаны его уважать, принимать те знания и компетенции, которые у вас уже есть. Время от времени вспоминайте все свои достижения, и не просто «для галочки», а мысленно возвращайтесь в те моменты и перепроживайте их заново. Это ваш ресурс.

Уважение чужой позиции. Часто возраст ассоциируется с мудростью, и это не случайно. Заметьте, что старшее поколение более лояльно может относиться к противоположному мнению. Хотя встречаются и крайне категоричные личности – но это уже индивидуальный склад характера, который при определённых условиях акцентируется на негативных чертах. Но в целом мудрое восприятие – когда я «ок», и ты «ок», каждый имеет право на собственную правду – очень помогает в жизни и карьере.

Спортсмены

Теперь давайте обратимся к тем, кто свою жизнь посвятил спорту – спортсменам и тренерам. Есть ли что-то, что вы могли бы перенять у них для своей пользы? Конечно! — мотивация к победе. Участие ради участия – это неспортивно. Участие ради победы – сильная мотивация для того, чтобы приложить все усилия для её достижения.

Сегодня часто говорят про поток, про отпускание – что ваше к вам всё равно придёт, даже если вы не будете особо ничего предпринимать – но это пассивная позиция.

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Помните известный анекдот про то, как человек истово молился богу: «Дай мне выиграть в лотерею!» На что бог не выдержал и ответил: «Ты хотя бы лотерейный билет купи». Поток – это хорошо, это то самое состояние, когда у человека всё получается, за что бы он ни взялся. Но ключевое здесь, что он берётся и делает. Только тогда будет результат.

Фото: istockphoto.com

Вера в свою силу – ещё одна важная вещь, которой могут нас научить спортсмены. Тренеры воспитывают это качество в своих учениках. Это навык, который можно в себе развить: конечно, с тренером это сделать проще. Именно поэтому появились коучи – так называемые «психологические тренеры», которые посредством определённой методики также помогают человеку нарастить веру в себя и прийти к результату.

Резюмируя, отмечу: умный и внимательный человек везде для себя найдёт пользу и при этом сам будет в состоянии эту пользу приносить, естественно, реализуя тот самый принцип эффективных коммуникаций win-win.

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