Мотивация для спортсмена: 20 фраз для поддержания силы духа

Чтобы вспомнить, для чего и куда ты двигаешься.

Иногда в середине пути или совсем близко к финишу мы обращаемся внутрь себя, чтобы найти силы двигаться дальше. Собрали 20 фраз, которые наполнят мотивацией и решительностью.

1. Многие люди терпят неудачу только потому, что сдаются в двух шагах от успеха. (Саймон Хартли)

2. Бездействие порождает беспокойство и страх. Действие — уверенность и смелость. Если ты хочешь победить страх, не сиди дома и не думай об этом. Встань и действуй. (Мэг Джей)

3. Мир полон изобилия и возможностей, но слишком многие люди приходят к фонтану жизни с решетом вместо цистерн или с чайной ложкой вместо экскаватора. Они ожидают малого и в результате получают мало. (Бен Свитленд)

4. Возможности не приходят сами – вы создаёте их.

5. Начните оттуда, где вы сейчас находитесь. Используйте то, что у вас есть, и делайте всё, что можете. (Артур Эш)

6. Всегда выбирайте самый трудный путь — на нём вы не встретите конкурентов. (Шарль де Голль)

7. Никогда не думай, что ты проиграл соревнования, если у тебя ещё осталось последнее упражнение. (Лариса Латынина)

8. Триумф не дарует настоящей силы, её формирует борьба. (Арнольд Шварценеггер)

9. Если человек встает после падения, это не физика, это характер.

10. Прошлые победы, как бы значительны они ни были, не дают никаких дополнительных привилегий. (Лев Яшин)

11. Вы можете быть кем угодно, если вы уделите этому время. (Конор Макгрегор)

12. Жизнь — это не то, что вы получаете. Это то, что вы делаете с полученным. (Стефани Перкинс)

13. Если ты чувствуешь, что сдаёшься, вспомни, ради чего ты держался до этого. (Джаред Лето)

14. Любая трудность дается для чего-то.

15. Каждый из нас наделён врождёнными силой и способностями, которые нужно просто открыть, а не изобретать заново. (Ричард Брэнсон)

16. Тот день, когда вы полностью возьмёте на себя ответственность за собственное будущее и прекратите искать оправдание сомнениям, станет днём начала движения к вершинам. (О. Джей Симпсон)

17. Не слушайте тех, кто велит играть на скрипке, когда вы отлично играете на барабанах. (Жозе Моуриньо)

18. Если ты не собираешься идти до конца, тогда зачем ты вообще это делаешь? (Намат)

19. Занятия спортом никогда не бывают лишними. Но понять это лучше сейчас, а не в тот момент, когда за вашим толстым, тяжело дышащим телом будут гнаться полдюжины зомби. (Авиценна)

20. Люди ошибаются, считая спортсменами великих олимпийцев. Спортсменом является каждый. Если у вас есть тело, то вы — спортсмен. (Фил Найт)