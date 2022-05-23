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5 модных платьев в спортивном стиле — 2022 — с чем носить и как сочетать, примеры с фото

5 платьев для девушек, которые не хотят отказываться от спортивного стиля
Наида Саидова
Как выбрать спортивное платье?
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Подойдут к любым кроссовкам и станут самой комфортной одеждой для тёплого времени года.

Тёплое время года — отличный повод надеть платье. В нём чувствуешь себя легко и более женственно. Но что, если не хочется отказываться от спортивного стиля? Собрали пять вариантов платьев для тех, кто любит комфорт и спортивную обувь.

Платье-поло

Это классика летнего спортивного стиля — такое платье можно интегрировать практически в любой гардероб. В таком случае советуем по возможности не экономить на качестве — эта модель задержится в вашем гардеробе на долгие годы и станет настоящей летней базой.

Фото: Lacoste / Anta

Платье-поло создано для офиса и прогулок. Сочетайте его с минималистичными кедами или же, наоборот, массивными кроссовками, а также с сумкой через плечо.

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Платье-футболка

Ещё одна базовая модель, которая будет служить вам долго и верно. Чтобы сделать платье ещё более универсальным, выбирайте однотонные модели в простых цветах. Кстати, чем больше oversize вы найдёте, тем лучше. Можете даже использовать большие размеры футболок из мужских линеек.

Фото: Monohrome / Nike

Прохладным вечером дополнить такое платье можно джинсовкой и кедами. А если хочется создать более выраженный силуэт, используйте поясную сумку контрастного цвета.

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Джерси

Купив такое платье, вы точно не прогадаете и будете притягивать к себе взгляды всех любителей спорта. Джерси — идеальный атрибут для того, чтобы показать свои увлечения, а также разнообразить гардероб.

Фото: Nike

По аналогии с предыдущей моделью можно использовать классические мужские джерси — к счастью, здесь размерный ряд очень велик. Дополните платье панамой и сандалиями, и можно отправляться на прогулку по парку.

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Skinny

Вариант для тех, кто отлично подготовился к лету. Такое платье подчеркнёт фигуру и станет отличной мотивацией продолжать следить за формой.

Фото: PUMA / adidas

Этот элемент можно носить самостоятельно или дополнять олимпийкой. Аккуратно подходите и к выбору цвета — светлые тона могут визуально увеличить силуэт, особенно это касается светлокожих девушек.

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Акцент на детали

Кто сказал, что спортивное платье — это скучно? Иногда спортивные бренды предлагают необычные формы и решения, которые станут ярким акцентом в вашем гардеробе.

Фото: PUMA / adidas

При выборе такого необычного платья важно знать меру: отдавайте предпочтение моделям с одним ярко выраженным акцентом и сразу просчитайте, что из вашего существующего гардероба подойдёт к этой вещи.

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