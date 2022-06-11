Куда поехать из Казани на электричке. 3 живописных места, которые стоит увидеть

В окрестностях Казани сосредоточено немало локаций, которые могут заинтересовать самых разных путешественников – от аутентичного средневекового Болгара до технологичного Иннополиса, от безбрежного Камского устья до камерных Голубых озёр.

Однако не ко всем из них можно подъехать по железной дороге, и для убеждённых сторонников электротранспорта поездки по Татарстану и регионам-соседям могут превратиться в своеобразный квест. Впрочем, несколько направлений для коротких путешествий из Казани на электричке всё же доступны.

Владимир Виноградов автор сообщества о путешествиях Vinogradov.story и президент Pro-Vision Рассказывает о местах для отдыха недалеко от Казани.

Свияжск

Общее время в пути ~ 1,5 часа.

«Остров-град» Свияжск, который часто сравнивают с пушкинским Буяном, входит в must visit Татарстана, поэтому туристов здесь много в любое время года. Чтобы не толкаться в очередях в музей археологического дерева «Татарская слободка» и сделать самое красивое фото на набережной Свияги, рекомендуем приезжать в город ранним утром – расписание пригородных поездов позволяет.

Свияжск концентрирует на небольшом участке суши невероятное количество достопримечательностей, и внимание к каждой из них утомит даже опытных путешественников. Можно начать с Троицкой церкви на территории Иоанно-Предтеченского монастыря – единственной деревянной постройки на острове, заставшей Ивана Грозного. А уже оттуда двигаться буквально куда глаза глядят – город небольшой и сам подскажет лучшие локации.

Вятские Поляны

Общее время в пути ~ 3 часа.

В отличие от Свияжска, в Вятских Полянах путешественник – редкий гость. Небольшой город находится на берегу реки Вятка на юге Кировской области. Он только начинает работу над собственным туристическим брендом, причём делает это весьма своеобразно – на шляпах. В Полянах открыт единственный в России «Дом шляп» – музей головных уборов, привезённых из самых разных уголков мира. Неподалёку расположился и музей советского быта «Коммуналка», который воссоздаёт обстановку и атмосферу типичной коммунальной квартиры времён позднего СССР. Но лучше всего в Вятских Полянах получается просто гулять, неспешно наблюдая за размеренной жизнью российской глубинки.

река Вятка Фото: istockphoto.com

Кукморская гора

Общее время в пути ~ 2,5 часа.

Ближайшему соседу Вятских Полян, городку Кукмор, очень повезло с жителями. В 60-х они высадили на склоне одноимённой горы тысячи сосновых и берёзовых саженцев, за что им благодарны не только прямые потомки, но и многие жители Татарстана и Вятки. За 60 лет лысая гора превратилась в огромный лесной массив с терруарами и собственной горнолыжной базой. Помимо эко-энтузиастов, Кукмор известен тем, что ежегодно производит 1,5 млн валенок: этот промысел здесь настолько популярен, что ему даже посвятили фестиваль. По меркам российской провинции Кукмор – город-ориентир: чистый, приятный и очень фотогеничный. Однозначно заслуживает того, чтобы сделать небольшой железнодорожный крюк из Казани.