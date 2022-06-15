Учёные выяснили, кем люди были раньше — веганами или мясоедами

Кто мы от природы — хищники или травоядные? Для какой пищи приспособлен наш организм? И действительно ли человеку обязательно есть мясо?



Разбираемся, чем питались древние люди и почему мы стали всеядными.

Дмитрий Громов доктор исторических наук, сотрудник Института этнологии и антропологии РАН Рассказывает, какими нас создала природа и что преобладало в рационе раньше: растительная или животная пища.

Каким был рацион человека миллионы лет назад

Дмитрий: Массивные австралопитеки, или парантропы, одна из ветвей высших приматов, судя по строению их черепов (особенно зубов) и результатам химического анализа, были вегетарианцами. Проживая в Южной и Восточной Африке, массивные австралопитеки питались преимущественно травами, осокой, иногда добавляли в рацион орехи. Возможно, как и обезьяны, они могли есть мясо, но как случайное лакомство.

Фото: unsplash.com/@marisolbenitez

Судя по тому, что вид существовал долго — в течение примерно 1,7 млн лет — он был прекрасно встроен в местную экосистему. Но со временем эта ветвь австралопитеков исчезла, не оставив потомства. Парантропы не эволюционировали, у них не развились разум и трудовые навыки. Видимо, им незачем было выходить за рамки освоенной среды обитания, да и трудно было преодолевать территории с непривычной растительностью.

Неандертальцы, наоборот, потребляли преимущественно мясо. Представители этой ветви одно время делили территорию Европы с нашими предками — кроманьонцами, и это соперничество тоже закончилось исчезновением вида. Кроманьонцы вымерли, незначительное количество их генов сохранилось в генотипе человека (эти виды имели возможность скрещиваться).

Дмитрий: Этнографически и исторически известные общества формировали собственное отношение к пище, исходя из того, в какой экологической системе они жили. Формировался ассортимент продуктов, которые обеспечивали организм всеми необходимыми веществами. Например, европейцы при освоении Крайнего Севера столкнулись с цингой — тяжелейшей болезнью, которая в течение одной зимовки могла полностью уничтожить целый экипаж судна, затерянного во льдах. Цинга возникала из-за недостатка растительной пищи. В то же время местные жители цингой не болели, так как получали требуемые вещества из крови животных, ягод, хвои.

Фото: unsplash.com/@wesual

Пищевые предпочтения были обусловлены условиями проживания, традицией, религиозными установками. Но при изменении внешних условий и отдельные люди, и целые племена легко перестраивались на новый рацион. Так произошло, например, в верховьях Нила, когда там были созданы крупные водохранилища и жители пустыни были вынуждены переквалифицироваться в рыбаков.

Когда и почему мы стали всеядными

Современный человек всеяден — он с одинаковым удовольствием ест и мясную, и растительную пищу. Но в ходе эволюции некоторые ветви развития человечества впадали в крайности: либо становились вегетарианцами, либо исключительно мясоедами. На протяжении большей части эволюции наши предки были травоядными. По мере развития интеллекта появилась возможность потреблять и мясо, прежде всего, птиц и мелких животных.

Фото: unsplash.com/@heftiba

В целом склонность к разнообразию в питании свойственна ещё человекообразным обезьянам: основу их рациона составляет растительная пища, но при случае они не прочь полакомиться и мясом.

Дарья Халтурина занимается исследованиями в области социологии, антропологии, демографии Рацион шимпанзе, нашего ближайшего родственника, состоит из мяса на 5%. Однако нас, людей, нельзя назвать полноценными хищниками, в отличие, например, от волков, чей организм вырабатывает витамин С, чтобы компенсировать отсутствие его в пище.



Необходимо также отметить, что до изобретения скотоводства наши предки питались мясом диких животных с небольшим содержанием жира.

Таким образом, организм человека эволюционно адаптирован к потреблению большого количества разнообразной растительной пищи. Мясо же следует употреблять по возможности нежирное и в умеренных количествах.

Иногда контролировать аппетит нелегко. О том, почему такое происходит, мы уже рассказывали.

Что полезнее — вегетарианство или мясоедство

На эту тему много споров, но результаты исследований показывают устойчивую взаимосвязь между высоким потреблением красного мяса и различными заболеваниями. При этом переработанное мясо (колбасы, сосиски и т. д.) считается более вредным, чем необработанное.

Фото: unsplash.com/@gadgapho

Дарья: Учёные часто сравнивают продолжительность жизни людей с разными диетами. При изучении людей со всеядной, веганской (только растительная пища) и вегетарианской (растительная пища и молочные продукты) диетами, оказалось, что наименьшая смертность у людей с вегетарианской диетой. Чистое веганство снижает смертность от некоторых видов заболеваний, но не от всех. А вот белое мясо, не только рыбы, но и птицы, не несёт таких рисков.

Почему вредно часто есть красное мясо (чаще двух раз в неделю)? Одно из объяснений — это токсичность гема, вещества, которое делает красное мясо красным. В различных колбасных изделиях дополнительный вред может объясняться совсем не полезными при долгосрочном потреблении пищевыми добавками. Это, прежде всего, нитраты, придающие колбасам розовый цвет, и полимеры ортофосфорной кислоты, поддерживающие целостность колбасной массы.

В то же время красное мясо и сам гем — источник железа и витаминов группы B. Поэтому веганы рискуют столкнуться с дефицитом этих веществ и его последствиями, такими как анемия, депрессия и т. д. Тем, кто отказался от продуктов животного происхождения, стоит следить за уровнем железа и витаминов группы B в организме и при необходимости принимать пищевые добавки.

Фото: unsplash.com/@markusspiske

Вегетарианство с потреблением молочных продуктов практикует огромное число индийцев индуистских верований без какого-либо видимого вреда для здоровья. В молочных продуктах содержатся витамины группы В, а вот потребность в железе они могут и не покрыть. Однако пить молоко можно не всем. Кому лучше отказаться от напитка, рассказали в материале.

Что в итоге

Разнообразная растительная пища должна быть основой питания.

Необходимо избегать переработанного мяса (колбасы, сосиски), разве что иногда можно делать исключение.

Стоит ограничивать потребление красного жирного мяса: в идеале не более двух порций в неделю. Лучше лишний раз заменить его белым мясом.

Доказательств вреда веганства нет, оно снижает риски некоторых заболеваний, хотя, вероятно, и не продлевает жизнь.

Оптимальным вариантом считается вегетарианство, включающее молочную продукцию.

Тем не менее веганам и вегетарианцам стоит следить за уровнем железа и витаминов группы B в организме и при необходимости компенсировать их.

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