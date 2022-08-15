Что значит, если на руках появились вены. Врачи назвали 5 возможных причин

Многие считают, что увеличенные вены — это обязательно варикоз и болезнь. Это не всегда так. Например, истинного варикоза на руках практически не бывает. Рассказываем о причинах, которые могут спровоцировать такое состояние.

Иван Калачев к. м. н., хирург-флеболог, заведующий отделением хирургии КЭМТ Почему на руках могут проявляться вены? Что это значит?

Высокая нагрузка

Иван: Проступившие вены на предплечьях и кистях обычно связаны с их увеличением из-за постоянной силовой нагрузки на руки.

Например, если ваша профессиональная деятельность связана с работой руками. Обычно такие изменения временные — постепенно вены возвращаются к своим «стандартным» размерам.

Низкий вес

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf У людей со слабовыраженной подкожной клетчаткой вены расположены близко к поверхности кожи.

То есть чем худее человек, тем выше вероятность того, что вены будут проступать сквозь тонкую кожу. В таком случае переживать не стоит — скорее всего, с самими венами всё в порядке.

Возрастные изменения

Ирина: С возрастом в организме снижается количество природного коллагена и гиалурона, отвечающих за упругость кожи. Из-за этого вены тоже становятся более заметными.

Варикоз

Ирина: Всё серьёзнее, если причиной появления вен на руках становится варикоз. Это заболевание связано со снижением тонуса венозных стенок. Варикозное расширение вен может сопровождаться болевыми ощущениями, которые могут быть признаками других заболеваний: неврита, артроза, артрита. Поэтому не стоит откладывать визит к врачу для диагностики.

Варикозное расширение вен верхних конечностей встречается редко. Это обусловлено тем, что руки не испытывают чрезмерно больших перегрузок, а давление в них относительно низкое. Риск заболевания выше у людей с гормональными нарушениями, генетической предрасположенностью и тяжёлой физической работой.

Для лечения варикоза используют методы, предполагающие минимальное вмешательство: лазерную терапию, флебэктомию, склеротерапию и физиотерапевтические процедуры.

Можно ли заниматься фитнесом при варикозе и как это делать, рассказали в предыдущей статье — читайте по ссылке ниже.

Врождённые заболевания

Иван: Очень небольшое количество увеличенных вен имеют опасную природу. Такие обычно связаны с врождёнными нарушениями строения сосудистой сети рук и не появляются сами по себе. Исходя из этого, со здоровыми венами делать ничего не нужно. Только если вас сильно раздражает их виды с эстетической точки зрения — можно обратиться к флебологу, и он предложит варианты коррекции.

Как понять, что нужно проверить вены у врача

Если вам визуально не нравятся проступившие на руках вены — сходите к флебологу. Он развеет все сомнения после обычного осмотра. Скорее всего, не понадобятся специальные обследования. В таких случаях крайне редко назначают УЗИ рук.

Иван: А вот если увеличившаяся вена начала болеть, рука отекла или изменила цвет, к врачу нужно не идти, а бежать. Такие симптомы характерны для тромбофлебита (воспаление вен, в которых формируется тромб). Но на руках он бывает очень редко. Как правило, при наследственной предрасположенности к тромбообразованию и после травмы вены (например, после удара мяча в предплечье). В таком случае требуется срочное лечение.

Подробнее о том, чем могут быть опасны тромбы, читайте в предыдущем материале по ссылке.