Ходить босиком может быть опасно для здоровья. Но есть несколько исключений

Лев Дунаев ортопед сети ортопедических салонов ОРТЕКА Безопасно ли ходить босиком по улице? Это полезно или вредно?

Обувь придумали, чтобы защитить ноги от травм и инфекций. Да, наши предки передвигались босиком и поэтому, вероятно, не страдали плоскостопием. При этом надо понимать, что раньше не было и асфальта, люди ходили по неровной поверхности: земле, песку, траве. Стопа имеет арочную форму, чтобы человек мог комфортно передвигаться как раз по такой поверхности.

Для ходьбы по асфальту, плитке и даже ламинату дома ноги не предназначены. Любая твёрдая поверхность из-за оказываемого давления может навредить стопам и всей опорно-двигательной системе, поэтому ходить босиком полезно далеко не всегда и не везде.

А о том, как полезнее ходить дома — в тапочках или в носках, рассказали в нашей статье.

Какие поверхности наиболее полезные, чтобы ходить босиком

Гулять без обуви лучше по траве в парке и на дачном участке, по песку или гальке во время отдыха на пляже. В таких случаях укрепляются мышцы и связки стоп, а их своды удерживаются в естественном положении.

При движении по неровной и мягкой поверхности ноги испытывают минимальную ударную нагрузку. Ходьба босиком оказывает массажное воздействие на рецепторы стопы, что также положительно сказывается на общем состоянии. Только надо учитывать погоду, чтобы не простудиться.

Можно ли ходить босиком по улице в городе

Ходить по твёрдой поверхности босиком в принципе не стоит. Стопы получают большую ударную нагрузку — она нередко становится причиной травм. Также у многих может быть плоскостопие, о котором они даже не подозревают. При этой патологии нарушена рессорная функция стоп: они недостаточно смягчают нагрузку, поэтому напряжение испытывают суставы и позвоночник.

Когда мы ходим босиком по ровным и твёрдым поверхностям, стопы ещё больше распластываются, нагрузка на них увеличивается. Подобные прогулки нередко провоцируют развитие плантарного фасциита. Это патология, при которой воспаляется фасция — большая связка, соединяющая пяточную кость с пальцами. Ходьба босиком по твёрдой поверхности в некоторых случаях приводит к появлению микротравм фасции, которые обычно сопровождаются воспалением и болью.

Тем более не стоит ходить босиком по улице в городе, где во время прогулки легко пораниться, наступив на стекло, строительный мусор или другие острые предметы. В любой момент можно споткнуться и сильно удариться, также существует вероятность, что кто-то случайно наступит на ногу. Не стоит забывать, что обувь в первую очередь защищает стопы от таких повреждений.

Фото: unsplash.com/@sandro

Ещё при отсутствии обуви стопы становятся мишенью для бактерий и микробов. Прогулки босиком по городу повышают риск грибковой инфекции.

Кому нельзя ходить босиком

Ходить босиком по улице в городе и другим твёрдым поверхностям никому не рекомендуется. Для таких прогулок, наоборот, нужна качественная ортопедическая обувь, которая поддерживает стопы в естественном положении и защищает их от ударных нагрузок. Босиком можно ходить дома по специальному ортопедическому коврику — изделие тренирует мышцы стопы, укрепляет голеностопные суставы ног и активирует кровоснабжение.

Среди противопоказаний к ходьбе босиком по неровной поверхности (песку, траве, гальке):

сахарный диабет;

повреждения подошвенной части стопы (трещины, порезы).

Из-за того, что поверхность земли может быть холодной, без обуви ходить не стоит при хронических болезнях почек, ревматизме, подагре.

От состояния стоп зависит не только состояние опорно-двигательной системы. На что ещё влияет плоскостопие, рассказали в материале.