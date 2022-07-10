Как в жару охладить квартиру без кондиционера. 8 простых способов

За окном настоящее пекло, а у вас нет кондиционера? Перенести жару без охлаждающей техники помогут несколько простых советов.
к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf
Кондиционер — не самая здоровая возможность охладить помещение. Есть и другие способы.
Держите жалюзи закрытыми
Хорошая возможность сократить количество солнечных лучей, проникающих в дом, — ставни, роллеты, плотные шторы. Можно заклеить стёкла фольгой или светоотражающим материалом. Это поможет минимизировать количество солнца в комнате.
Наведите порядок
На лето лучше избавиться от ковров и текстиля, вплоть до подушек и мягких игрушек. Такие вещи поглощают тепло и удерживают его внутри комнаты. Просторная и чистая комната обеспечивает правильную циркуляцию воздуха в помещении.
Смените спальное место
Если жарко ночью, одеяла и матрас не дают вам заснуть — приобретите тонкий футон или попробуйте спать на коврике для йоги, заменив обычную подушку валиком, а одеяло — простынёй.
Используйте увлажнитель или озонатор
Плюс таких приборов — увлажнение воздуха, в отличие от кондиционирования, которое осушает помещение. О том, почему ещё стоит отказаться от кондиционеров, рассказали в предыдущем материале.
Если ничего из этого под рукой нет, можно опылять пространство прохладной водой из пульверизатора. Но не перебарщивайте, иначе создадите парник.
Регулярно делайте влажную уборку
Протирайте пол и поверхности влажной тряпкой хотя бы раз в день. Это немного охладит помещение и предотвратит сухость воздуха. Как минимум в квартире станет легче дышать. Повысить качество воздуха и немного охладить помещение помогут и крупнолистые комнатные растения.
Расположите лёд перед вентилятором
Если вы используете вентилятор — поставьте напротив него миску с холодной водой или льдом. Нет вентилятора? Не страшно. Разложите миски по всему периметру помещения, и тогда в комнате станет немного прохладнее.
Отключите технику и освещение
Постарайтесь не включать бытовые приборы, лампы накаливания, духовые шкафы и печки. Современная электроника создаёт тепло и повышает температуру помещения.
Не ешьте тяжёлую пищу
Чтобы нормализовать температуру тела, отдавайте предпочтение лёгкой пище, не требующей долгого переваривания. И не забывайте пить больше воды. Лучше сделать выбор в пользу минеральной, насыщенной электролитами.
Сделайте долговременные вложения
Предпримите некоторые меры заблаговременно. Например, ещё во время отделки и планировки квартиры учтите количество солнечных лучей, которое попадает сквозь окна в комнаты. Выбирайте подходящие материалы, мебель и даже цвет обоев, чтобы избежать чрезмерного нагревания.
В случае с солнечной стороной делайте ставку на светлые стены, натуральный камень и керамику. Также можно «обшить» квартиру материалом, который не будет пропускать ни холод, ни тепло, сохраняя температуру в помещении, подобно термосу.
В солнечную погоду жара не единственная проблема. Многие, сами того не зная, сталкиваются с аллергией на солнце. Как её распознать и что в таком случае делать, рассказываем в другом материале.