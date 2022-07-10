Спастись от летнего зноя в помещении можно своими силами.

Как в жару охладить квартиру без кондиционера. 8 простых способов

За окном настоящее пекло, а у вас нет кондиционера? Перенести жару без охлаждающей техники помогут несколько простых советов.

Ирина Юзуп к. м. н., врач-педиатр, нутрициолог, сооснователь Академии врачей UniProf Кондиционер — не самая здоровая возможность охладить помещение. Есть и другие способы.

Держите жалюзи закрытыми

Хорошая возможность сократить количество солнечных лучей, проникающих в дом, — ставни, роллеты, плотные шторы. Можно заклеить стёкла фольгой или светоотражающим материалом. Это поможет минимизировать количество солнца в комнате.

Наведите порядок

На лето лучше избавиться от ковров и текстиля, вплоть до подушек и мягких игрушек. Такие вещи поглощают тепло и удерживают его внутри комнаты. Просторная и чистая комната обеспечивает правильную циркуляцию воздуха в помещении.

Смените спальное место

Если жарко ночью, одеяла и матрас не дают вам заснуть — приобретите тонкий футон или попробуйте спать на коврике для йоги, заменив обычную подушку валиком, а одеяло — простынёй.

Используйте увлажнитель или озонатор

Плюс таких приборов — увлажнение воздуха, в отличие от кондиционирования, которое осушает помещение. О том, почему ещё стоит отказаться от кондиционеров, рассказали в предыдущем материале.

Если ничего из этого под рукой нет, можно опылять пространство прохладной водой из пульверизатора. Но не перебарщивайте, иначе создадите парник.

Регулярно делайте влажную уборку

Протирайте пол и поверхности влажной тряпкой хотя бы раз в день. Это немного охладит помещение и предотвратит сухость воздуха. Как минимум в квартире станет легче дышать. Повысить качество воздуха и немного охладить помещение помогут и крупнолистые комнатные растения.

Расположите лёд перед вентилятором

Если вы используете вентилятор — поставьте напротив него миску с холодной водой или льдом. Нет вентилятора? Не страшно. Разложите миски по всему периметру помещения, и тогда в комнате станет немного прохладнее.

Отключите технику и освещение

Постарайтесь не включать бытовые приборы, лампы накаливания, духовые шкафы и печки. Современная электроника создаёт тепло и повышает температуру помещения.

Не ешьте тяжёлую пищу

Чтобы нормализовать температуру тела, отдавайте предпочтение лёгкой пище, не требующей долгого переваривания. И не забывайте пить больше воды. Лучше сделать выбор в пользу минеральной, насыщенной электролитами.

Сделайте долговременные вложения

Предпримите некоторые меры заблаговременно. Например, ещё во время отделки и планировки квартиры учтите количество солнечных лучей, которое попадает сквозь окна в комнаты. Выбирайте подходящие материалы, мебель и даже цвет обоев, чтобы избежать чрезмерного нагревания.

В случае с солнечной стороной делайте ставку на светлые стены, натуральный камень и керамику. Также можно «обшить» квартиру материалом, который не будет пропускать ни холод, ни тепло, сохраняя температуру в помещении, подобно термосу.

В солнечную погоду жара не единственная проблема. Многие, сами того не зная, сталкиваются с аллергией на солнце. Как её распознать и что в таком случае делать, рассказываем в другом материале.