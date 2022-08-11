Как понять, что у вас аллергия на протеин. 6 симптомов, на которые стоит обратить внимание

Как проявляется аллергия на протеин? Как её распознать?



Разбираемся вместе с экспертом.

Белок — основной строительный материал для мышц и содержится в каждой клетке человеческого организма. Может показаться, что аллергия на это вещество просто невозможна, ведь мы сами из него состоим. Но всё-таки такое бывает.

Евгения Жукалина врач аллерголог-иммунолог медицинского центра СИТИЛАБ, к. м. н. Рассказывает, как распознать аллергию на протеин.

Тому, кто следит за питанием, непросто получать необходимое количество белка из пищи. Кстати, о десяти продуктах-рекордсменах рассказали в предыдущей статье — читайте её по ссылке.

Ещё больше протеина требуется спортсменам, которые наращивают мышечную массу. Поэтому они нередко обращаются к спортивным добавкам и концентрированным протеиновым смесям или коктейлям.

Перед этим важно посоветоваться с врачом, так как избыточное потребление белка повышает нагрузку на печень и почки и может нарушить их работу, а также спровоцировать аллергию. Поэтому особенно внимательными стоит быть тем, у кого уже проявился один из видов аллергии. Итак, по порядку.

Белки (или протеины) бывают разные, и почти каждый аллерген — это тоже белок. Когда говорят про «аллергию на берёзу», имеется в виду аллергия на белок пыльцы берёзы, а «аллергия на яблоко» — это аллергическая реакция на какой-либо белок яблока. Не бывает аллергии на белок в целом, есть аллергическая реакция на конкретные вещества.

Причины и симптомы аллергии на белок

Аллергия может возникнуть на белок, на основе которого разработан спортивный протеин, а также на добавки, ароматизаторы и сопутствующие компоненты. Среди симптомов пищевой аллергической реакции:

нарушение пищеварения;

вздутие;

диарея;

кожные высыпания;

зуд;

отёк Квинке.

При любой подобной реакции нужно обратиться к врачу и сдать тест на пищевые аллергены. Это единственный способ определить конкретное вещество, чтобы исключить его из рациона.

Многие протеиновые смеси изготавливаются из молока. Главный аллерген этого продукта — казеин. Он может вызывать серьёзные реакции, вплоть до анафилактического шока. Вообще, этот аллерген содержится в любом молоке (коровьем, козьем, овечьем и т. д.).

Также в молоке есть и другие белки, которые могут вызывать аллергию. Но при термической обработке они зачастую теряют свои аллергенные свойства, поэтому мы реже сталкиваемся с серьёзными реакциями на них.

Если протеиновая смесь содержит молочный сахар, то диарея, тошнота и вздутие могут быть следствием лактазной недостаточности (или непереносимости лактозы).

Лактаза — фермент, который расщепляет белок лактозу, помогает ему усваиваться.

У подавляющего большинства младенцев этот фермент содержится в достаточном количестве, но с возрастом у многих его выработка сокращается. Это эволюционный механизм: природа позаботилась, чтобы ценный ресурс — молоко — доставался самым маленьким, тем, кому он нужнее.

Взрослые начали употреблять коровье и козье молоко не так давно (с точки зрения эволюции), и организм не до конца успел подстроиться.

Чтобы узнать, есть ли у вас непереносимость лактозы, нужно сдать специальный анализ.

Кому ещё нельзя есть белок

Кроме аллергии, есть редкое заболевание, при котором категорически нельзя употреблять ни животный, ни растительный белок — фенилкетонурия. В этом случае речь идёт о генетическом нарушении, которое требует строгой диеты под контролем врача. Проблема диагностируется сразу при рождении, тест на фенилкетонурию входит в первый скрининг младенцев (анализ крови из пяточки).

Также не стоит принимать протеин людям с индивидуальной непереносимостью белка или отдельных компонентов (добавки, ароматизаторы и сопутствующие компоненты), при проблемах с почками и кишечном дисбактериозе.

Перед тем, как употреблять любые пищевые добавки, стоит проконсультироваться с врачом.

Что произойдёт, если каждый день есть много белка, рассказали вместе с экспертами в статье по ссылке.