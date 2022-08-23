В каком возрасте люди чувствуют себя более одинокими? Это не всегда пожилые

«Одинокая старость», — говорят о людях за 60 лет. Но выяснилось, что старики не так уж подвержены этому неприятному чувству, оно «предпочитает» молодых людей. Недавние исследования американских учёных показали, что чаще всего с одиночеством сталкиваются парни и девушки 20-22 лет. Но здесь есть нюансы.

Павел Раков психолог, коуч. Создатель культового тренинга «На самом деле я умная, но живу как дура» Учёные не брали в расчёт комфортное и естественное уединение человека ради отдыха и рефлексии. Они учитывали только тот спектр эмоций и действий, который мешает полноценно жить: щемящую тоску, страх так и не обрести любовь и друзей, ощущение ненужности и никчёмности, заполнение внутренней пустоты беспорядочными связями и половыми контактами. Именно такое одиночество оказывает негативное влияние на людей, существенно подрывая здоровье.

Первый пик одиночества встречают люди 20-25 лет

Проведя онлайн-опрос почти трёх тысяч человек в возрасте от 20 до 70 лет, учёные обнаружили, что первый пик одиночества приходится как раз на молодость. И это неудивительно, бывшие студенты только начинают входить во взрослую жизнь.

Они завершают учёбу в вузе, женятся и выходят замуж, пытаются найти работу, сталкиваясь с постоянными отказами и работая за копейки, начинают строить карьеру и пытаются примирить свои амбиции с реальностью. Фактически одиночество стучится в дверь ко всем, кто переживает так называемый кризис четверти жизни, приходящийся на 20-25 лет.

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Дело в том, что зачатки мудрости не приходят с совершеннолетием. Психологи давно пришли к выводу, что классификацию возрастных градаций стоит пересмотреть. А социологи выделяют пять признаков начала реальной взрослой жизни – получение профессии, сепарация от родителей, заработок, который помогает обеспечивать хотя бы себя самого, вступление в брак и появление детей.

Как правило, к 20 годам у молодых людей выполнено от силы два пункта. Потому некоторые учёные ввели такое понятие, как «постподростки». И эта категория – самые одинокие люди. Когда мы пребываем во временном уединении, нас настигает осознание своей «неидеальности». С внутренним критиком можно и нужно бороться. Как это сделать, рассказали в предыдущем материале.

Одни болезненно реагируют на успешных блогеров в соцсетях, другие впадают в уныние, прочитав современных философов. Но и те и другие слабо верят, что сумеют вообще чего-то достичь в этой жизни, попутно приобретая синдром самозванца.

При этом молодёжь не знает, с кем поделиться своими проблемами. Сложно говорить о таком с родителями, от которых поскорее хочется отделиться. Но и с друзьями поговорить по душам тоже не очень-то получается. Ведь человек, сам переживающий подобное прямо сейчас, вряд ли чем-то сможет помочь. И только к 30 годам состояние постепенно выравнивается, и постподростки наконец-то обретают реальные цели, а также методы, которые помогают их достичь.

Второй пик одиночества наступает в 40-50 лет

Он также связан с возрастным кризисом, но уже середины жизни. Это время посылает многим мужчинам седину в бороду и беса в ребро. Действительно, часто сорокалетние джентльмены уходят от своих жён к девушкам, которые лет на 15-20 лет младше, пытаясь таким образом хоть чуть-чуть продлить ускользающую молодость. Женщины среднего возраста обзаводятся разнообразными хроническими заболеваниями и встречают климакс. Пережить кризис среднего возраста помогут советы от психолога по ссылке ниже.

Но что подкашивает ещё сильнее, так это парад смерти. Начинают уходить из жизни родители, старшие товарищи, некоторые друзья. Дети наконец-то выросли и выпорхнули из семейного гнезда, но очень сложно представить, а что теперь-то делать?

Прежний ритм жизни с беспокойствами и волнениями за сына или дочь сменяется более размеренным этапом, но люди к этому не готовы. Чем занять себя? А насколько я хорош как родитель? Кому дарить нерастраченное материнское тепло? Неужели этот организм и тело уже «не починить»? И вообще, откуда взялись эти глубокие морщины? Эти и другие вопросы долгое время занимают головы тех, кто переживает кризис среднего возраста и сопутствующее ему одиночество.

Интересный факт: к 60 годам люди перестают ощущать себя оторванными от жизни и общества. Вместе с этим круглым числом приходит мудрость и понимание жизни, а также развивается эмпатия и сочувствие. К тому же внуки не дают заскучать дедушкам и бабушкам, которые словно получают второе дыхание, частенько подменяя родителей по выходным.

Как ни странно, но именно преклонный возраст вписывает нас в социум. А с выходом на пенсию человек открывает в себе те таланты, которые раньше были незаметны. Кто-то начинает петь в хоре, кто-то танцевать сальсу, а кто-то – строить дома из бутылок. Просто многие наконец-то вырастают из чужих мнений, которые навязывали определённое поведение. Свобода окрыляет, потому одиночество отходит на задний план, а на передний выходит творчество.