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Как очистить лёгкие от мокроты, смога и табачных смол. Врач назвала 4 действенных способа

Ирина Юзуп кандидат медицинских наук, врач интегративной, превентивной и конвенциональной медицины, нутрициолог Как правильно очистить лёгкие и когда нужно это делать?

Во-первых, перед тем как понять, для чего очищать лёгкие, надо определить, от чего же мы их очищаем. Вы хотели бы усилить отхождение мокроты при кашле или восстановить лёгкие после длительной пневмонии, вирусного или бактериального заболевания? Или вы заядлый курильщик и вам нужно очистить лёгкие от смол? А может, побывали в месте с загрязнённой экологией или повышенным количеством пыли? Кстати, о том, как правильно защищаться от городского смога, читайте в материале по ссылке.

В зависимости от причины очищение лёгких может назначаться разное. Причём не в качестве профилактической меры, а как лечение.

Расскажем о способах восстановить работу лёгких, доступных каждому. Они помогут ускорить процесс реабилитации после острых заболеваний.

Важно! Если заболевание хроническое — обструктивная болезнь лёгких, астма и др. — очищение лёгких и различные манипуляции, связанные с этим, должны быть назначены врачом.

Ингаляции

Это могут быть ингаляции минеральной водой с помощью небулайзера или паровые ингаляции. Достаточно двух-трёх минут для достижения необходимого эффекта. Усилить эффект паровой ингаляции поможет сода или отвары трав: ромашка, бузина, можжевельник, кедр, эвкалипт. Вместо отваров можно добавить каплю эфирного масла.

Важно соблюдать меры предосторожности:

остужать воду, прежде чем начать ингаляцию;

не прибегать к ингаляции, если повышена температура или усилен отток мокроты.

Бег и другие кардиотренировки

Если вы здоровы, но не можете полностью отказаться от вредных привычек, например, курения, очистить лёгкие помогут регулярные тренировки. Они усилят приток крови к клеткам, ускорят обменные процессы и клеточное дыхание.

Но важно правильно дышать во время тренировок: вдыхать носом и делать глубокие вдохи. Тогда эффект будет заметен.

Дыхательные практики

Существует множество дыхательных практик, которые способствуют увеличению объёма лёгких, сокращают риск пневмонии и ускоряют выведение мокроты при заболеваниях дыхательных путей.

Одна из распространённых техник — капалабхати из йоги (огненное дыхание). Также подойдёт аутогенный дренаж: глубокий вдох через нос, задержка дыхания на две-три секунды и медленный выдох.

Подробнее о разных дыхательных упражнениях читайте по ссылке.

Фиточай и костный бульон

Справиться с мокротой и кашлем в период простуды помогут травяные чаи, например, отвар шиповника, чай из душицы, компот из сухофруктов без сахара. Такие настои надо пить тёплыми, даже горячими, но не обжигающими. Аналогичное действие окажет тёплый костный бульон.

Если лёгкие «загрязнены» тяжёлым производством (вы живёте в промышленном городе или работаете там, где происходят выбросы пыли), очищать их необходимо регулярно. Отдых в сосновых лесах или у моря, использование эфирных масел в аромалампах — тоже часть такого лечения.