Голоса в голове — это расстройство или норма? Объясняет психолог

В каждом из нас уживается сразу несколько ролей, которые мы используем в зависимости от ситуации. Мы одновременно можем быть сильными и слабыми, мудрыми и сомневающимися, заботливыми и безразличными.

Вспоминается главный герой фильма «Сплит», в душе которого таятся 24 разных персонажа, отличающихся своими поведением, мимикой, жестами, интонациями в голосе. Разумеется, такие случаи единичные, но и обычному человеку договориться со всеми личностями порой бывает сложно. Рассказываем, почему появляются голоса в голове и как понять, норма это или повод для беспокойства.

Анастасия Ворона психолог, эксперт по выстраиванию гармоничных отношений Рассказывает, откуда берутся альтернативные личности и как с ними работать.

Что такое субличность и как она формируется

Субличность — часть личности человека, воспринимаемая как нечто отдельное от себя. Их может быть несколько, и каждая имеет свои реакции, поведение, желания и точно знает, в какой момент жизни «действует» именно она.

Субличности начинают формироваться ещё в детстве. Дело в том, что детский мозг настроен на интенсивное развитие и постоянное обучение. Дети учатся через систему своей семьи. Иначе говоря, копируя действия, реакции и слова своих родителей.

Анастасия: В психологии это называется интроекция — механизм психики, посредством которого человек впускает в себя некие идеи, установки, убеждения другого человека без внесения собственных смыслов. Проще говоря, пока ребёнок растёт, он впитывает в себя слова и убеждения тех значимых взрослых, которые его окружают.

Так, в процессе нашей жизнедеятельности мы начинаем слышать голоса внутри, которые говорят «чьим-то тембром». Это может быть голос мамы, папы или даже соседа. И чем чаще и дольше человек слышит относительно себя те или иные фразы, тем крепче эти фразы прописываются в подсознании как собственное знание. В дальнейшем человеку сложно отделить, чей это голос — его собственный или чужой. В материале по ссылке делимся советами, как распознать собственные желания и отличить их от навязанных извне.

Почему субличности — это нормально

Потому что мы все были детьми и всех нас воспитывали взрослые со своими убеждениями и знаниями о жизни и мире. В более зрелом возрасте могут появиться новые субличности, но в этом случае мы уже сами решаем, впустить ли в свою личность нового «персонажа». Например, начальника, тренера или домохозяйку.

Но тут вопрос в другом: если у каждого человека есть «внутренние голоса», то в чём же разница между нормой и патологией, которая проявляется в виде расщепления личности? Дело в разных механизмах созревания субличностей.

Анастасия: Расщепление личности происходит в тяжёлые моменты жизни как способ обезопасить себя. Разница в том, что, когда выходит часть личности, которая будет защищать, другая часть, которая боится или которой больно, как будто отключает часть сознания и даже может не помнить прошедшие события (всё как в тумане).

Порой кажется, что всё хорошо, но при определённых повторяющихся обстоятельствах будет работать тот же механизм. Одна часть будет прятаться, а другая – выходить для защиты. Проблема в том, что они не связаны между собой и не способны контролировать друг друга. Тут и происходит раскол изначально целостной личности.

Когда стоит начинать бить тревогу и обратиться к специалисту

Если есть неконтролируемые приступы агрессии как в отношении других людей, так и в отношении себя.

Если в нетипичной или шоковой ситуации вы не помните своих действий. А то, что вам рассказывают окружающие о вашем поведении, не укладывается в голове.

Вы полностью отрицаете тяжёлые события жизни (если такие имеются). Например, пытаетесь разговаривать с умершим родственником и думаете, что он до сих пор жив.

Если вас что-то беспокоит, вы сомневаетесь в своей психической стабильности, не бойтесь обратиться к психологу. В том, чтобы позаботиться о себе, нет ничего стыдного. Вы ведь не корите себя, если вдруг заболел зуб и пришлось идти к стоматологу? Специалист поможет разобраться в ситуации и найти из неё выход.

В предыдущей статье рассказали о признаках психического здоровья — проверьте себя по ссылке.