Что такое Bosu. 3 простых упражнения, которые помогут познакомиться с тренажёром

Bosu — это полусфера, которая предназначена для выполнения различных упражнений на баланс. По сути, это половинка фитбола: одна его часть – выпуклая, а вторая – плоская.

Анна Мотина тренер World Class Интересно, что полусферу можно использовать с любой стороны: опорой может выступать и жёсткая прямая часть, и, наоборот, мягкая полукруглая. Так, например, приседания на Bosu становятся сложнее, когда полусфера расположена мягкой частью к полу.

Этот снаряд редко используют посетители тренажёрного зала, и очень зря. Его основное достоинство — возможность проработать мышцы-стабилизаторы, до которых крайне трудно добраться другими способами. Это мелкая мускулатура, которая поддерживает наш позвоночник и суставы, она очень вынослива. Если эти мышцы не включаются должным образом, за них начинает работать глобальная мускулатура — это знакомые нам квадрицепсы и широчайшие, очень сильные мышцы. Но они должны отвечать за движение тела в пространстве, за бег, хват, ходьбу, а не постоянно поддерживать позвонки. Это не их функция. Конечной проблемой становится гипертонус глобальной мускулатуры, которая отрабатывает, как говорится, «и за себя, и за того парня».

Тренировки на Bosu позволяют проработать самые глубокие мышцы и вернуть телу баланс. Достаточно включать в свои тренировки одно-два упражнения на полусфере, и это уже принесёт большую пользу. «Изобретать велосипед» не нужно, с полусферой можно использовать обычные упражнения, которые вам уже наверняка знакомы.

Важно! На тренировках с Bosu нельзя использовать утяжелители. Это может привести к травме.

А теперь мы расскажем о нескольких упражнениях, которые помогут вам быстрее познакомиться со спортивной полусферой.

Приседания

Техника выполнения

Положите Bosu на пол. Если вы никогда до этого не пробовали заниматься на полусфере, расположите её выпуклой стороной вверх. Встаньте на неё обеими ногами.

На выдохе выполните приседание, согнув ноги и вытянув руки перед собой.

На вдохе вернитесь в исходное положение, ноги остаются полусогнутыми, чтобы проще было держать баланс.

Приседания выполняйте в быстром темпе.

Фото: istockphoto.com

Балансирование

Техника выполнения

Положите Bosu плоской стороной на пол.

Встаньте на полусферу обеими ногами или одной в зависимости от вашей подготовки.

Руки разведите в стороны и попробуйте удержать баланс.

Фото: istockphoto.com

Альпинист

Техника выполнения

Расположите Bosu выпуклой стороной вниз.

Обхватите руками края полусферы, прямые ноги поставьте на носки.

Подтяните колено одной из ног к груди.

Вернитесь в исходное положение.

Повторите то же самое с другой ногой.

Выполняйте в быстром темпе.

Фото: istockphoto.com

Тренировки на Bosu лучше использовать в начале занятия перед основной объёмной частью нагрузки. В противном случае работа с полусферой будет неэффективна, потому что ваши мышцы устанут. Важным моментом также является разминка, про которую ни в коем случае нельзя забывать. Обязательно постелите рядом с собой мягкий коврик на случай падения. И если вы будете поначалу терять баланс, не спешите расстраиваться: это случается даже с опытными спортсменами.

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