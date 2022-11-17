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Что такое Bosu в фитнесе: основные принципы тренировок и базовые упражнения на платформе БОСУ

Что такое Bosu. 3 простых упражнения, которые помогут познакомиться с тренажёром
Анна Мотина Виктор Обморнов
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3 базовых упражнения на Bosu
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Этот необычный снаряд подойдёт и мужчинам, и женщинам.

Bosu — это полусфера, которая предназначена для выполнения различных упражнений на баланс. По сути, это половинка фитбола: одна его часть – выпуклая, а вторая – плоская.

<a href="https://www.championat.com/authors/6423/1.html">Анна Мотина</a>
Анна Мотина
тренер World Class

Интересно, что полусферу можно использовать с любой стороны: опорой может выступать и жёсткая прямая часть, и, наоборот, мягкая полукруглая. Так, например, приседания на Bosu становятся сложнее, когда полусфера расположена мягкой частью к полу.

Этот снаряд редко используют посетители тренажёрного зала, и очень зря. Его основное достоинство — возможность проработать мышцы-стабилизаторы, до которых крайне трудно добраться другими способами. Это мелкая мускулатура, которая поддерживает наш позвоночник и суставы, она очень вынослива. Если эти мышцы не включаются должным образом, за них начинает работать глобальная мускулатура — это знакомые нам квадрицепсы и широчайшие, очень сильные мышцы. Но они должны отвечать за движение тела в пространстве, за бег, хват, ходьбу, а не постоянно поддерживать позвонки. Это не их функция. Конечной проблемой становится гипертонус глобальной мускулатуры, которая отрабатывает, как говорится, «и за себя, и за того парня».

Тренировки на Bosu позволяют проработать самые глубокие мышцы и вернуть телу баланс. Достаточно включать в свои тренировки одно-два упражнения на полусфере, и это уже принесёт большую пользу. «Изобретать велосипед» не нужно, с полусферой можно использовать обычные упражнения, которые вам уже наверняка знакомы.

Важно! На тренировках с Bosu нельзя использовать утяжелители. Это может привести к травме.

А теперь мы расскажем о нескольких упражнениях, которые помогут вам быстрее познакомиться со спортивной полусферой.

Приседания

Техника выполнения

  • Положите Bosu на пол. Если вы никогда до этого не пробовали заниматься на полусфере, расположите её выпуклой стороной вверх. Встаньте на неё обеими ногами.
  • На выдохе выполните приседание, согнув ноги и вытянув руки перед собой.
  • На вдохе вернитесь в исходное положение, ноги остаются полусогнутыми, чтобы проще было держать баланс.
  • Приседания выполняйте в быстром темпе.

Фото: istockphoto.com

Балансирование

Техника выполнения

  • Положите Bosu плоской стороной на пол.
  • Встаньте на полусферу обеими ногами или одной в зависимости от вашей подготовки.
  • Руки разведите в стороны и попробуйте удержать баланс.

Фото: istockphoto.com

Альпинист

Техника выполнения

  • Расположите Bosu выпуклой стороной вниз.
  • Обхватите руками края полусферы, прямые ноги поставьте на носки.
  • Подтяните колено одной из ног к груди.
  • Вернитесь в исходное положение.
  • Повторите то же самое с другой ногой.
  • Выполняйте в быстром темпе.

Фото: istockphoto.com

Тренировки на Bosu лучше использовать в начале занятия перед основной объёмной частью нагрузки. В противном случае работа с полусферой будет неэффективна, потому что ваши мышцы устанут. Важным моментом также является разминка, про которую ни в коем случае нельзя забывать. Обязательно постелите рядом с собой мягкий коврик на случай падения. И если вы будете поначалу терять баланс, не спешите расстраиваться: это случается даже с опытными спортсменами.

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