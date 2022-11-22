Швы, резинки, пуговицы — всё это может ухудшать качество сна.

7 причин спать обнажёнными. Это полезно не только для здоровья

Светлана Перес клинический генетик, нутрициолог и эксперт Академии врачей UniProf Всё ещё спите в пижаме? Но что, если попробовать сон обнажёнными? У такой привычки есть масса преимуществ.

Исследователи из Амстердама выяснили, что люди, которые спят обнажёнными, определённо более здоровые и счастливые. Дело в том, что сон без одежды влияет на продолжительность глубокой фазы, которая важнее всего для регенерации и восстановления организма. Вот как это работает.

Регуляция температуры тела

Исследователи из Университета Южной Австралии связывают плохую регуляцию температуры тела с бессонницей. Более низкая температура тела во время сна улучшает его качество и сокращает количество ночных пробуждений, даже если разница составляет всего один градус.

Фото: istockphoto.com

Чтобы уснуть, организму необходимо снизить температуру тела, а без одежды это происходит естественным образом. Дело в том, что в прохладе лучше вырабатывается мелатонин — гормон, который отвечает за качество сна. Таким образом, ночной отдых становится более качественным.

Защита от бактерий и кожных заболеваний

Сон без пижамы обеспечивает воздушный поток, который препятствует размножению бактерий и уменьшает риск кожных заболеваний. Грибок любит закрытую и тёплую среду, поэтому при склонности к кандидозу (грибковое заболевание) желательно носить свободную пижаму или вообще отказаться от одежды хотя бы во время сна.

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Стопы, интимные зоны и область подмышек, которые обычно закрыты одеждой весь день, лучше не сковывать ночью тесной одеждой.

Положительные эмоции

Сон без одежды увеличивает выработку окситоцина, также известного как «гормон любви», который заставляет нас чувствовать себя более удовлетворёнными и счастливыми. Почему? Всё просто: одежда неестественна для нас, сковывает движения, сдавливает и натирает.

Также высвобождение окситоцина при контакте с кожей нашего партнёра во время сна приводит к нормализации артериального давления и укреплению взаимоотношений. Такой телесный контакт ещё повышает уровень доверия между партнёрами.

Борьба со стрессом

Сон нагишом снижает уровень кортизола, гормона стресса, предотвращая тем самым повышение артериального давления и плохого холестерина, аппетита, прерывание сна и снижение либидо. К такому выводу пришли учёные Национального фонда сна.

Восстановление

Нарушения сна из-за неудобной пижамы могут привести к недостатку гормона роста, что препятствует процессу ночного восстановления костей, мышц и кожи.

Фото: istockphoto.com

Швы, резинки, пуговицы нарушают кровообращение, из-за чего ткани не могут получить необходимого количества питательных веществ.

Улучшение метаболизма

Оставаться обнажённым в течение ночи полезно ещё и тем, что происходит ускорение обмена веществ.

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Те, кто спит в одежде, чаще просыпаются ночью, стимулируя тем самым падение уровня гормона лептина. Как итог — увеличение аппетита утром.

Продуктивность

Сон без одежды делает нас менее ленивыми. Вспомните, как некоторые используют пижаму в качестве предлога, чтобы остаться дома до конца дня. Это может привести к сидячему образу жизни, который провоцирует увеличение веса и не только.

А вот когда мы встаём с постели обнажёнными, мы волей-неволей заставляем себя надеть одежду. Таким образом, мы больше времени проводим в состоянии активности.