Что будет, если выпить шампанское с пеплом от бумаги? Отвечает врач-гастроэнтеролог

Рустем Садыков врач-диетолог, гастроэнтеролог, к.м.н., клинический фармаколог, руководитель компании AlfaBiom Многие уже по традиции начинают новогоднее застолье с загадывания желания, которое нужно написать на бумажке и сжечь, растворив пепел в бокале игристого. Но какими же последствиями для здоровья может обернуться этот ритуал?

Сама по себе бумага не предназначена для употребления в пищу. Если сжечь её не полностью и просто запить шампанским, особенно если клочок бумаги оказался достаточно большим, могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Фото: istockphoto.com

Новогодний стол и так ломится от обилия тяжёлых блюд, салатов, нередко приправленных майонезом, алкоголя. Так стоит ли дополнительно нагружать работой пищеварительную систему?

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Если же вы не можете отказать себе в соблюдении новогодней традиции, можно написать желание на маленьком клочке белой бумаги, который нужно полностью сжечь. Небольшое количество пепла в шампанском не нанесёт серьёзного вреда.

Фото: istockphoto.com

В данном случае для организма намного важнее количество выпитого алкоголя. Тем, кто страдает проблемами с желудочно-кишечным трактом, лучше и вовсе отказаться от игристого напитка. Кислый и газированный напиток может спровоцировать обострение заболеваний системы пищеварения.

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