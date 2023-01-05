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Гимнастика для мамы: комплекс из 4 лёгких упражнений для всех мышц

Как хорошо размяться во время прогулки? 4 лёгких упражнения от фитнес-блогера
Маргарита Иванникова Екатерина Нагорная
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Лёгкая гимнастика для мам и не только
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Этот комплекс подойдёт и для мам с колясками.

Усидеть на месте в новогодние праздники просто невозможно. Когда все салаты уже съедены, а любимые фильмы наверняка пересмотрены, настаёт время много двигаться и по возможности выбираться на улицу.

Если вы молодая мама и пока ещё гуляете с ребёнком в коляске, у нас для вас хорошие новости. Прогулку можно разнообразить комплексом упражнений, который подготовила фитнес-тренер Катя Нагорная. Он будет полезен тем, кто половину праздничных каникул провёл дома и мало двигался. С нашей тренировкой вы запустите мышцы в работу после долгого застоя. Все упражнения простые и не требуют дополнительного оборудования.

Тренироваться можно с коляской, а также с фитнес-резинками или вовсе без отягощений, если вы остаётесь дома. Комплекс Кати будет полезен абсолютно всем. И, конечно, молодым мамам. Включайте видео, и поехали!

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