Как хорошо размяться во время прогулки? 4 лёгких упражнения от фитнес-блогера

Усидеть на месте в новогодние праздники просто невозможно. Когда все салаты уже съедены, а любимые фильмы наверняка пересмотрены, настаёт время много двигаться и по возможности выбираться на улицу.

Если вы молодая мама и пока ещё гуляете с ребёнком в коляске, у нас для вас хорошие новости. Прогулку можно разнообразить комплексом упражнений, который подготовила фитнес-тренер Катя Нагорная. Он будет полезен тем, кто половину праздничных каникул провёл дома и мало двигался. С нашей тренировкой вы запустите мышцы в работу после долгого застоя. Все упражнения простые и не требуют дополнительного оборудования.

Тренироваться можно с коляской, а также с фитнес-резинками или вовсе без отягощений, если вы остаётесь дома. Комплекс Кати будет полезен абсолютно всем. И, конечно, молодым мамам. Включайте видео, и поехали!

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