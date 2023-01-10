Самосаботаж: как перестать портить свою жизнь и что-то реально поменять

Чтобы на этот раз с понедельника всё точно пошло иначе.

Евгения Берёза клинический психолог, автор книги «Психосоматика. Как наш мозг обманывает тело» Как часто мы даём себе обещание начать новую жизнь с понедельника? Пойти в спортзал, начать читать книгу, записаться на курс, начать обучение… Но как только заветный день наступает, сразу же появляются причины не делать этого. Такое разрушительное подсознательное поведение психологи называют самосаботажем.



Почему он опасен и как его преодолеть?

О чём всё-таки речь

Самосаботаж — поведение, при котором человек наносит вред самому себе. Он проявляется в виде прокрастинации, самовредительства, заедания проблем. Также типично, что неудачи приписываются внешним факторам, в то время как успехи – исключительно себе.

Давайте прямо сейчас протестируем себя на самосаботажность. Есть ли в этом списке что-то очень на вас похожее?

Часто оправдываете свои неудачи воздействием внешних сил? Вспоминайте, кто был виноват в последний раз, когда вы опоздали на работу? Водитель автобуса или бариста, который слишком долго делал кофе? Обычно считаете, что все успехи – исключительно ваша личная заслуга. Легко бросаете начатое на полпути. Ищете во всём подвох. Продолжаете дружить с токсичной подругой, потому что не верите, что мир может быть иным...

Это лишь небольшие штрихи к портрету. Все они об одном – склонности человека предавать свои интересы, просто потому, что так проще.

Фото: istockphoto.com

Почему психологи называют это саботажем? Дело в том, что человек может, просто не хочет ничего делать, чтобы изменить свою жизнь и получить положительные результаты.

Можно было бы назвать ленью, но тут есть нюанс. Честные лентяи – это счастливые люди. Они разрешают себе не делать что-то и вполне гармоничны в этом. Если же человек занимается самосаботажем, то внутри у него растёт напряжение. Он обманывает сам себя и вынужден постоянно придумывать оправдания, внешних врагов и прочие причины своего бездействия.

Теперь главный вопрос – почему он это делает? Дело в том, что больше всего на свете человек боится перемен. Так устроена психика. Она считает, что привычное безопасно, а новое опасно (поскольку неизвестно). Именно поэтому мозг будет стараться максимально отодвинуть время перемен, всячески их саботируя. Формы могут быть разными.

Фото: istockphoto.com

Как он проявляется

Негативные установки. К таким относятся формулировки: «мир жесток», «все хотят меня использовать», «измениться невозможно», «я ни на что не способна». Нам их прививают с самого раннего детства. Страх. В нашем бессознательном есть страх выхода из зоны комфорта, который достался от наших предков. В современном мире он часто становится помехой. Сравнение себя с другими. Многие ошибочно считают, что сравнение с другими полезно, так как позволяет анализировать процесс саморазвития. Однако это ложное мнение. При сравнении самооценка понижается. Также страдает и уровень счастья. Повтор семейного сценария. Не зря говорят, что все проблемы из детства. Многое закладывается в ребёнка с раннего возраста. Он неосознанно впитывает сценарии, поведение и реакции своих родителей. Потом поступает в жизни так же, как они. Это происходит на бессознательном уровне.

Как это прекратить

Так что же делать, если в привычной парадигме уже настал момент, когда пора что-то менять и куда-то двигаться? В случае самосаботажа очень хорошо работают все техники, применяемые для устранения прокрастинации (схожего по сути явления).

Фото: istockphoto.com

Во-первых, это техника «маленьких шагов», которая позволяет постепенно приучать себя к новым привычкам. Во-вторых, практика тренировки внешнего наблюдателя. Это про отслеживание своих мыслей и купирование тенденций к поиску оправданий (в зародыше).

Понимая, что саботаж – это попытка психики защитить человека от перегрузок, постарайтесь ей помочь. Начните больше заботиться о себе. Восполняйте внутренний ресурс, соблюдайте режим сна, следите за питанием, занимайтесь спортом, делайте массаж или другие расслабляющие процедуры. Наполненный энергией человек редко бывает уличён в самосаботаже. Он с радостью идёт в новый опыт. У него всегда есть на это силы.

Ну и, конечно, всегда задавайте себе вопрос – туда ли я иду? Действительно ли вы этого хотите? Если вы будете честны с собой и найдёте реальный смысл жизни, то статьи про самосаботаж будут вызывать у вас лишь улыбку.

Чтобы закрепить решительный настрой, ловите подборку цитат великих людей, которые не понаслышке знают о глобальных переменах.