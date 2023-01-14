Вроде бы это так просто… На деле — сложно, но преодолимо.

Что значит быть самим собой и как научиться это делать: советы психолога

Что значит быть самим собой? Речь о том, чтобы просто оставаться именно той личностью, которой ты и являешься. Но на деле всё совсем не просто… Почему нам трудно быть собой и так хочется что-то из себя строить?

Екатерина Виснап психолог, гештальт-терапевт Причина банальна – страх осуждения, который переходит в развитие сильной зависимости от окружающего мнения. Как перестать постоянно ждать одобрения других людей и в любой ситуации оставаться собой?

Быть самим собой – это чувствовать свои личные переживания и руководствоваться своими убеждениями, желаниями и интересами при принятии решений. Быть собой – это чувствовать гармонию и внутренний баланс, оставаться естественным. Увы, людям свойственно прятать своё настоящее «Я» за социальными масками. Почему?

Что мешает быть самим собой

1. Непройденная сепарация от родителей

Непройденная сепарация – это когда сложно понять, сам ты этого хочешь или, на самом деле, так хотят родители (чаще мама). Иногда кажется, что это однозначно аутентичные решения конкретной личности, ведь человек во всём действует наперекор родным. Однако это как раз один из показателей незрелости и желания что-то доказать семье. В этом случае человек несвободен и тоже является несамостоятельным.

Фото: istockphoto.com

2. Аликситимия

Это состояние, когда человек действительно не знает, что он чувствует. Обычно характерно для людей, которым в детстве часто говорили: «Надень шапку, ведь тебе холодно». Получается, родители объясняли ребёнку его чувства. Следствие – он не научился их распознавать. Но ведь это очень важно.

Для чего это нужно – знать свои чувства? Они связаны с истинными желаниями и потребностями,. Только чётко их осознавая, можно ориентироваться в том, что «моё» или «не моё».

3. Применённые убеждения

Бывает, что человек руководствуется принципами, которые ему навязывают. Те же родители или учителя в школе. Эти принципы мешают осуществлять собственные желания. Быть собой в этой ситуации не получается.

Фото: istockphoto.com

4. Страхи, основанные на предыдущем негативном опыте

Это тоже идёт из детства. Связано с моментами, когда ребёнка критиковали за то или иное поведение. Опять же, родители или/и учителя.

Ещё одной причиной является отсутствие эмоциональной и физической связи с родителями. Это заставляет постоянно играть чужую роль, быть тем, кем человек не является.

Как научиться быть собой

Что поможет проложить тропинку к себе настоящему и позволит не бояться проявлять себя именно так? Разберём несколько возможных инструментов.

Фото: istockphoto.com

1. Займитесь самопознанием

Главное – познакомиться с собой. Какой вы на самом деле? Изучайте, задавайте себе наводящие вопросы:

Что мне на самом деле нравится?

Какими достоинствами и недостатками я обладаю?

Какие у меня сильные и слабые стороны?

Какие у меня ценности?

Какие социальные маски я ношу?

Есть ли у меня зависимость от мнения окружающих?

Что я хочу скрыть от окружающих?

Фото: istockphoto.com

2. Отключите внутреннего критика

Никому не понравится, если его будут постоянно критиковать. Однако самого себя, свою внешность и поступки человек критикует постоянно. Отслеживайте этот внутренний голос и не давайте ему брать верх. Вместо этого хвалите себя даже за мелочь.

3. Обратитесь за помощью

Если самостоятельно не удаётся нащупать почву под ногами, лучше обратиться к психологу или психотерапевту. Специалист поможет проработать детские травмы и вернуть себе самого себя.

Если хотите научиться не терять бодрость духа в любой ситуации, вам поможет методика психиатра Виктора Франкла. Про главный её принцип читайте здесь.