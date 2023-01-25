Плюс ещё восемь удивительных свойств, о которых вы должны знать.

Нутрициолог назвала продукт, который замедляет процесс старения кожи и укрепляет сердце

Свёкла — малокалорийный овощ с низким содержанием жира: в 100 г запечённой свёклы содержится 37 ккал и всего 0,15 г жира. Овощ впечатляет нутритивным составом и полезными свойствами, идеально подходит для диетического питания. Из него можно готовить свекольные салаты, закуски, овощное рагу и ароматный свекольник.

Ната Гончар основатель Международного Института Интегративной Нутрициологии Спелые корнеплоды содержат антиоксиданты, минералы, витамины, фитонутриенты и флавоноиды, улучшающие состояние здоровья.

Продукт не может похвастаться большим содержанием белка, зато даёт долгое чувство сытости благодаря обилию растительной клетчатки.

100 г порции свёклы обеспечивают 17% рекомендуемой суточной нормы витаминов группы В и фолата (естественная форма витамина B9).

Корнеплод содержит витамин С, тиамин, витамин А, рибофлавин, пантотеновую кислоту, ниацин, калий и марганец — необходимый минерал для нормальной работы нервной системы и головного мозга.

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Богатый витаминно-минеральный состав — не единственное полезное качество свёклы. У неё есть ещё 10 удивительных свойств, которые приносят пользу организму.

Оказывает эффективный желчегонный эффект

В свёкле содержится аминокислота бетаин, которая разжижает желчь, стимулирует её образование и отток, помогает очистить печень и улучшает моторику кишечника.

Фото: istockphoto.com

Бетаин активно участвует в расщеплении и усвоении белков, а также в образовании витамина B4 (холина). Холин активизирует процесс удаления жиров из печени и защищает орган от воздействия алкогольных токсинов. Свёкла защищает печень от окислительного стресса.

Улучшает выработку коллагена

Свёкла активизирует выработку коллагена — это главная аминокислота для поддержания здоровья и красоты кожи, помогающая сохранять молодость, сияние, форму и структуру эпидермиса. Коллаген поддерживает эластичность тканей, замедляет появление морщин и процессы старения.

Фото: istockphoto.com

Коллаген также содержится в костях, кровеносных сосудах, сухожилиях и хрящах тела. Достаточное количество структурного белка защищает от болезней суставов.

Антиоксидантная способность свёклы помогает вывести токсины из организма и сделать эпидермис более увлажнённым. Для поддержания красоты кожи рекомендуется регулярно есть салат из свежего овоща.

Отличное средство против целлюлита

Регулярное употребление свёклы — мощный инструмент в борьбе с целлюлитом. Благодаря детоксикационным свойствам овощ помогает удалять старые клетки кожи, наполняет слои эпидермиса влагой, нормализует состояние подкожно-жировой клетчатки.

Коллаген восстанавливает упругость и эластичность кожи, помогает избавиться от неровностей на её поверхности.

Замедляет процесс старения кожи

Регулярное употребление свёклы эффективно удаляет пигментные пятна, мелкие морщины и другие признаки старения кожи.

Фото: istockphoto.com

Таким свойством овощ наделили витамины Е, С и другие антиоксиданты (бета-каротин и фитонутриенты). Эти вещества борются со свободными радикалами в организме, работая над их стабилизацией, предотвращая окислительное повреждение в клетках кожи.

Укрепляет сердце и сосуды

Свёкла богата растительной клетчаткой, пищевые волокна которой снижают уровень триглицеридов и холестерина в крови.

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Витамин C и биофлавоноиды, которые есть в свёкле, укрепляют структуру капилляров, калий расширяет сосуды, а аминокислота бетаин выводит из организма избыток гомоцистеина, который может навредить сосудам.

Положительные свойства свёклы снижают риск развития стенокардии, гипертонии и атеросклероза, сводят к минимуму риск смерти от инфаркта и инсульта.

Фото: istockphoto.com

Продукт активно выводит лишнюю жидкость из организма и борется с отёками, чем облегчает работу сердца и сосудов.

Учёные из Американской ассоциации кардиологов подтвердили, что еженедельное употребление свекольного сока снижает риск развития инфаркта миокарда.

Выводит токсины и нормализует работу кишечника

Растительная клетчатка не только оздоравливает сердце и сосуды, но и очищает организм от токсинов и солей тяжёлых металлов. Вместе с органическими кислотами и бетаином она улучшает перистальтику и пищеварение, помогает справиться с запорами.

Защищает от анемии

Свёкла содержит около 1,4 мкг железа на 100 г свежего продукта, поэтому её рекомендуется есть для повышения уровня гемоглобина и улучшения процессов кроветворения.

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Овощные блюда из свёклы нужно есть для профилактики анемии, особенно женщинам во время беременности. Не рекомендуется есть свёклу вместе с кальцийсодержащими продуктами — минерал мешает усвоению железа.

Предупреждает онкологические заболевания

Свёкла содержит пигмент бетацианин, способный нейтрализовать воздействие азотной кислоты на организм, предотвращая перерождение здоровых клеток в злокачественные.

Фото: istockphoto.com

Регулярное употребление сырой свёклы на 30% снижает риск развития рака кожи, онкологии лёгких и злокачественных новообразований в толстой кишке. Свежевыжатый сок корнеплода замедляет рост уже имеющихся опухолей.

Помогает выносить здорового малыша

Свёклу стоит добавлять в рацион беременных и женщин, которые планируют зачать ребёнка. Свежий овощ содержит много фолиевой кислоты, которая благотворно воздействует на развитие малыша в утробе, предупреждая врождённые дефекты нервной трубки плода.

Помогает сохранить зрение

Ещё одно преимущество свёклы — изобилие каротина. Вещество помогает сохранить остроту зрения, предупреждая возрастные изменения глаз, такие как глаукома и катаракта.

Фото: istockphoto.com

Свёкла — натуральный суперфуд с минимумом противопоказаний. Ограничить употребление корнеплода следует при индивидуальной непереносимости, сахарном диабете, мочекаменной болезни, склонности к изжоге, вздутиях живота и диарее. Овощ не следует есть гипотоникам, потому что плод провоцирует снижение артериального давления.

В остальных случаях свёкла отлично утоляет голод, помогает восполнить запасы витаминов и поддержать энергию благодаря содержанию углеводов.