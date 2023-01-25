Нутрициолог назвала продукт, который замедляет процесс старения кожи и укрепляет сердце

Свёкла — малокалорийный овощ с низким содержанием жира: в 100 г запечённой свёклы содержится 37 ккал и всего 0,15 г жира. Овощ впечатляет нутритивным составом и полезными свойствами, идеально подходит для диетического питания. Из него можно готовить свекольные салаты, закуски, овощное рагу и ароматный свекольник.
Спелые корнеплоды содержат антиоксиданты, минералы, витамины, фитонутриенты и флавоноиды, улучшающие состояние здоровья.
Продукт не может похвастаться большим содержанием белка, зато даёт долгое чувство сытости благодаря обилию растительной клетчатки.
Корнеплод содержит витамин С, тиамин, витамин А, рибофлавин, пантотеновую кислоту, ниацин, калий и марганец — необходимый минерал для нормальной работы нервной системы и головного мозга.
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Богатый витаминно-минеральный состав — не единственное полезное качество свёклы. У неё есть ещё 10 удивительных свойств, которые приносят пользу организму.
Оказывает эффективный желчегонный эффект
В свёкле содержится аминокислота бетаин, которая разжижает желчь, стимулирует её образование и отток, помогает очистить печень и улучшает моторику кишечника.
Фото: istockphoto.com
Бетаин активно участвует в расщеплении и усвоении белков, а также в образовании витамина B4 (холина). Холин активизирует процесс удаления жиров из печени и защищает орган от воздействия алкогольных токсинов. Свёкла защищает печень от окислительного стресса.
Улучшает выработку коллагена
Свёкла активизирует выработку коллагена — это главная аминокислота для поддержания здоровья и красоты кожи, помогающая сохранять молодость, сияние, форму и структуру эпидермиса. Коллаген поддерживает эластичность тканей, замедляет появление морщин и процессы старения.
Фото: istockphoto.com
Коллаген также содержится в костях, кровеносных сосудах, сухожилиях и хрящах тела. Достаточное количество структурного белка защищает от болезней суставов.
Антиоксидантная способность свёклы помогает вывести токсины из организма и сделать эпидермис более увлажнённым. Для поддержания красоты кожи рекомендуется регулярно есть салат из свежего овоща.
Отличное средство против целлюлита
Регулярное употребление свёклы — мощный инструмент в борьбе с целлюлитом. Благодаря детоксикационным свойствам овощ помогает удалять старые клетки кожи, наполняет слои эпидермиса влагой, нормализует состояние подкожно-жировой клетчатки.
Коллаген восстанавливает упругость и эластичность кожи, помогает избавиться от неровностей на её поверхности.
Замедляет процесс старения кожи
Регулярное употребление свёклы эффективно удаляет пигментные пятна, мелкие морщины и другие признаки старения кожи.
Фото: istockphoto.com
Таким свойством овощ наделили витамины Е, С и другие антиоксиданты (бета-каротин и фитонутриенты). Эти вещества борются со свободными радикалами в организме, работая над их стабилизацией, предотвращая окислительное повреждение в клетках кожи.
Укрепляет сердце и сосуды
Свёкла богата растительной клетчаткой, пищевые волокна которой снижают уровень триглицеридов и холестерина в крови.
Витамин C и биофлавоноиды, которые есть в свёкле, укрепляют структуру капилляров, калий расширяет сосуды, а аминокислота бетаин выводит из организма избыток гомоцистеина, который может навредить сосудам.
Положительные свойства свёклы снижают риск развития стенокардии, гипертонии и атеросклероза, сводят к минимуму риск смерти от инфаркта и инсульта.
Фото: istockphoto.com
Продукт активно выводит лишнюю жидкость из организма и борется с отёками, чем облегчает работу сердца и сосудов.
Выводит токсины и нормализует работу кишечника
Растительная клетчатка не только оздоравливает сердце и сосуды, но и очищает организм от токсинов и солей тяжёлых металлов. Вместе с органическими кислотами и бетаином она улучшает перистальтику и пищеварение, помогает справиться с запорами.
Защищает от анемии
Свёкла содержит около 1,4 мкг железа на 100 г свежего продукта, поэтому её рекомендуется есть для повышения уровня гемоглобина и улучшения процессов кроветворения.
Овощные блюда из свёклы нужно есть для профилактики анемии, особенно женщинам во время беременности. Не рекомендуется есть свёклу вместе с кальцийсодержащими продуктами — минерал мешает усвоению железа.
Предупреждает онкологические заболевания
Свёкла содержит пигмент бетацианин, способный нейтрализовать воздействие азотной кислоты на организм, предотвращая перерождение здоровых клеток в злокачественные.
Фото: istockphoto.com
Регулярное употребление сырой свёклы на 30% снижает риск развития рака кожи, онкологии лёгких и злокачественных новообразований в толстой кишке. Свежевыжатый сок корнеплода замедляет рост уже имеющихся опухолей.
Помогает выносить здорового малыша
Свёклу стоит добавлять в рацион беременных и женщин, которые планируют зачать ребёнка. Свежий овощ содержит много фолиевой кислоты, которая благотворно воздействует на развитие малыша в утробе, предупреждая врождённые дефекты нервной трубки плода.
Помогает сохранить зрение
Ещё одно преимущество свёклы — изобилие каротина. Вещество помогает сохранить остроту зрения, предупреждая возрастные изменения глаз, такие как глаукома и катаракта.
Фото: istockphoto.com
Свёкла — натуральный суперфуд с минимумом противопоказаний. Ограничить употребление корнеплода следует при индивидуальной непереносимости, сахарном диабете, мочекаменной болезни, склонности к изжоге, вздутиях живота и диарее. Овощ не следует есть гипотоникам, потому что плод провоцирует снижение артериального давления.
В остальных случаях свёкла отлично утоляет голод, помогает восполнить запасы витаминов и поддержать энергию благодаря содержанию углеводов.