Пшеничные макароны: допустимы ли в рационе спортсмена? Отвечает фитнес-тренер

Разбираемся, можно ли с помощью этого продукта набрать хорошую мышечную массу.

Бытует мнение о вреде макарон, которые способствуют набору лишнего веса. Так ли это?

Дарья Кузенская фитнес-блогер, мама танцовщицы хип-хопа «Для максимально активной тренировки любому организму требуется много энергии. Результат каждого спортсмена напрямую зависит не только от тренировочного режима, но и от того, чем он питается. Какую же роль в рационе атлетов играют любимые многими макароны?»

Макароны усваиваются медленно, но на протяжении долгого времени снабжают организм энергией, при этом уровень сахара в крови не повышается и не снижается, в отличие от того, когда вы употребляете в пищу быстрые источники энергии.

От самих по себе углеводов человек не может набрать жир, а вот от съеденных калорий выше нормы этот исход весьма вероятен.

Фото: istockphoto.com

Макароны не вредны сами по себе, нужно просто уменьшать объёмы порций. Ещё часто в пасту добавляют калорийные соусы и масла, что способствует увеличению калорий во всём блюде. В таком случае жировые отложения не заставят себя долго ждать!

Когда дело доходит до набора массы, спортсмены начинают есть огромное количество белка, являющемся важным строительным элементом, пренебрегая основным энергетическим ресурсом — углеводами, которые также необходимы для построения мышечных волокон.

Фото: istockphoto.com

Тем самым в питании появляются перекосы, которые идут не на пользу организму. Спортсменам следует съедать в сутки 6-8 г углеводов на 1 кг веса, чтобы обеспечить организм энергией в полном объёме и эффективно нарастить мускулатуру.

По ссылке перечислили продукты, которые обязательно нужно есть спортсменам.

Вывод: чтобы набрать хорошую мышечную массу, следует съедать калорий больше, чем расходуется на тренировке и за весь день. Поэтому, если вы в настоящий момент не можете добрать калорий или углеводов, смело вносите пасту в свой рацион питания.

Фото: istockphoto.com

Не забывайте следить за объёмами порций и уменьшите количество разных заправок, иначе будет происходить не мышечный, а жировой набор. Если речь идёт о похудении, то потреблять калорий надо меньше, чем расходуется. Будьте всегда здоровы и смело идите к своей цели!

Футболисты, между прочим, тоже не отказывают себе в пасте. Подробнее об этом рассказали тут