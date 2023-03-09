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Что такое армейский жим: техника выполнения упражнения, основные ошибки, какие мышцы работают

Идеальное упражнение для мощных плеч. Что такое армейский жим и как его правильно делать?
Егор Ходырев
Что такое армейский жим и как его правильно делать
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Перед тем как работать со штангой, внимательно изучите технику выполнения.
<a href="https://www.championat.com/authors/4449/1.html">Егор Ходырев</a>
Егор Ходырев
фитнес-тренер

Армейский жим или жим над головой – эффективное упражнение для развития массивного плечевого пояса. В упражнении работают несколько суставов, поэтому прокачивается много мышечных групп: дельты, грудные и трицепсы. Его можно выполнять стоя или сидя, со штангой, гантелями или в тренажёре.

Армейский жим идеально подходит для построения мощных плеч. Если вы регулярно будете выполнять это упражнение, вскоре заметно прибавите в силе. Настоятельно рекомендуем уделить внимание правильной технике и ощущениям в мышцах. В противном случае эффективность резко снизится. Вы должны чётко чувствовать работу дельт, а не просто поднимать штангу вверх.

Важно соблюдать правильную технику, чтобы избежать травм плечевого сустава: восстановление может занимать от трёх до 12 месяцев.

О том, как правильно выполнять упражнение «молотки», читайте по ссылке.

Чем полезен армейский жим?

Из-за сидячего образа жизни верхняя часть спины у многих зачастую малоподвижна, что укорачивает амплитуду движения плечевых суставов. В конечном счёте это приводит к травмам плеч, зажимам в шее и другим неприятным вещам.

Правильное выполнение армейского жима развивает мобильность в верхней части спины. Подвижные мышцы благоприятно повлияют на здоровье позвоночника, плечи станут крепче, и улучшится кровообращение в шейном отделе.

Фото: istockphoto.com

Кому не стоит делать армейский жим?

Мы рекомендуем воздержаться от армейского жима, если у вас есть травмы запястья, плеч и локтей. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по физической реабилитации или врачом перед тем, как приступать к занятиям.

Также будьте аккуратны с упражнением, если у вас проблемы с поясницей или в течение двух месяцев были боли в спине. Когда вы поднимаете штангу над головой, позвоночник прогибается и создаётся сильная нагрузка, которая может привести к обострению травмы.

О том, что такое шраги и как его правильно делать, читайте тут.

Как правильно делать армейский жим?

Техника выполнения

  • Встаньте ровно. Возьмите штангу хватом на ширине плеч. Локти направлены немного вперёд.
  • Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы придать жёсткости спине. Поясница с лёгким прогибом. Следите, чтобы она была стабильна во время упражнения.
  • На выдохе выпрямляйте руки, поднимая штангу над головой. Постарайтесь ощутить работу мышц плеч. Будто бы они поднимают ваши руки вверх.
  • На вдохе плавно опускайте штангу вниз и сгибайте руки в локтях. Поднимайте штангу только за счёт рук, без толчка ногами и раскачки корпуса.

Выполняйте три подхода по 10–15 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Если вы хотите сформировать сильный плечевой пояс с объёмными дельтами и мощными трицепсами, включайте армейский жим в свой тренировочный план. Используйте разные вариации этого упражнения, но делайте его не чаще, чем один-два раза в неделю, чтобы мышцы успели восстанавливаться.

По ссылке рассказали, что такое жим Арнольда и что он поможет прокачать.
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