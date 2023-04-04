Жиросжигающая тренировка с сумкой для фитнеса. Этот снаряд работает не хуже гантелей!

Подберите пауэрбэг с комфортным для вас весом и начинайте занятие вместе с нами.

Пауэрбэг – простой и одновременно с этим крайне интересный снаряд. Выглядит он как обычная сумка с лямками с обеих сторон, а работает как утяжелитель. Инвентарь различается в основном по весу. Если соберётесь покупать, то в обязательном порядке выполните с сумкой несколько пробных упражнений, чтобы выбрать такой вес, который позволит вам заниматься в нормальном темпе и при этом загрузит ваши мышцы.

Комплекс, который подготовил фитнес-тренер Дмитрий Разваров, направлен на прокачку выносливости, а также мышц рук и ног. Тренинг включает в себя перекладывание сумки в планке и тягу пауэрбэга в положении сумо.

Смотрите видео и старайтесь повторять, но если не успеваете за темпом тренера – не беда, хорошие результаты придут со временем, а пока работайте по мере сил. Перед тренировкой проведите общую разминку целевых групп мышц, чтобы всё прошло без травм. Включайте наш новый ролик и начинайте!

В предыдущей статье ищите тренировку с медболом для похудения.