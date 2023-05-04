«Важно не бояться рисковать». Интервью с олимпийцем Дмитрием Носовым

Дмитрий Носов – бронзовый призёр Олимпийских игр (2004), первенства России (2002, 2003), чемпионата Европы (2004). Заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо. После завершения карьеры открыл сеть школ боевых искусств. Основал Всероссийское общественное движение борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер». Автор книг «Сердца ритм» и «Моя борьба». Входил в Общественную палату Российской Федерации. Несколько лет был депутатом Госдумы.

Моя жизнь после Олимпиады в Афинах изменилась кардинально

Буквально в одну секунду я стал известен на весь мир. На тот момент интернет был менее развитым и популярным, чем сегодня, все читали газеты. Моя фотография со сломанной рукой появилась на обложках изданий и расходилась тысячами экземпляров по всему миру (Дмитрий Носов вышел на решающую схватку Олимпиады против Мехмана Азизова (Азербайджан) со сломанной рукой и выиграл её. Подробнее в нашем материале. – прим. ред.).

Дмитрий Носов дзюдоист, бронзовый призёр Олимпийских игр На Олимпийских играх я был поражён знакомством с людьми, которых до этого видел только на экране телевизора. Здесь они общались со мной на равных, и мы стали друзьями. В «Русском доме» меня познакомили с Янковским. Именно он посоветовал мне обратить внимание на кино. Когда позже я сыграл главную роль в фильме «Путь», Олег Иванович стал первым, кого я пригласил на премьеру.

После встречи с президентом популярность возросла в разы. На приёме в Кремле по случаю чествования олимпийских лауреатов присутствовали десятки спортсменов, но только меня он обнял не формально, а по-отечески. Такое не осталось незамеченным.

Фото: РИА Новости

Со мной начали знакомиться чиновники, обрушилось внимание. В какой-то момент я стал ловить себя на мысли, что сильно устаю от этого.

Мне говорили, что я «зазвездился», но это не так. После участия в Олимпиаде мне стали звонить сотни людей, с которыми мы когда-либо пересекались в жизни. Предлагали встретиться, чего-то ожидали от меня. Это невозможно было сделать даже физически – в сутках всего 24 часа. Поэтому мой отказ стали трактовать как высокомерие. Похожая ситуация сложилась, когда я стал депутатом Госдумы.

Звёздная болезнь действительно в какой-то момент на меня обрушилась. Поймал себя на мысли, что начал смотреть на всех свысока. Правда, быстро прошло, потому что вовремя это осознал. Мне кажется, что я прошёл испытание успехом и славой.

Разговор — лучший способ воспитания

Спорт и сейчас занимает огромное место в моей жизни. Играю в хоккей, хожу в зал. Три-четыре раза в неделю подтягиваюсь по 50 раз, выполняю различные упражнения.

Фото: РИА Новости

Убеждён, что только собственным примером, можно приучить детей к здоровому образу жизни. У меня две дочки. Ребёнок – это подражатель. Особенно до 10 лет. Главный авторитет в этот период – родители. Правда, у подростков главную роль играет уже коллектив, а близкие уходят на второй план. Поэтому важны школа и секции, которые они посещают. Главный враг – свободное время.

Как воспитывать ребёнка-чемпиона? Советы для родителей по ссылке

Я осуждаю любые виды насилия, в том числе агрессивные методы обучения. Считаю, что разговор как способ воспитания всегда лучше, чем применение силы.

Что касается отношений внутри семьи – вопрос сложный. Тут важно: за что бьют – за дело или нет? Если парень у бабушки последние деньги украл – как быть?

К тренерам, которые орут и бьют, я своих дочерей на пушечный выстрел не подпущу. При этом все знают примеры такого воспитания чемпионов с прекрасными результатами. Для меня показателен случай из детства. Когда мы с ребятами провинились, тренер нас выгнал и сказал: «Хотите вернуться в спорт, будете убираться». Мы три месяца мели зал. У нас была мечта – вернуться на ковёр. Из семи человек осталось только пятеро. Это правильная мотивация, а не крики или применение грубой силы.

Фото: Личный архив Дмитрия Носова

Спорт — это преодоление каждый день. Когда ты сделал на тренировке максимум, а потом ещё чуть-чуть. Именно это приближает к вершине. Мой девиз: преодоление рождает личность. Поэтому в раннем возрасте не надо потакать капризам детей. Сегодня они в 6–7 лет скажут, что им лень идти на тренировку, а родители послушают и дадут слабину. В итоге никакого результата не будет. Если вы определились с вектором развития ребёнка, проходите с ним этот путь до 17 лет. Именно так и воспитываются чемпионы.

Главный секрет рациона — только свежие продукты

Блюда готовлю по настроению. Часто приглашаю гостей и делаю что-то конкретное, ориентируясь на вкусы человека. Что касается моего питания, то я не ем свинину. Отдаю предпочтение другому мясу, птице, морепродуктам, зелени. Люблю красный и чёрный рис, авокадо.

Когда езжу тренироваться в Азию, там не употребляю сахар и сладкое. Всё заменяю фруктами. В России стараюсь не налегать на хлебобулочные изделия, категорически не ем их на ночь. Могу позволить себе немного на завтрак с чашкой кофе. Но обычно по утрам съедаю тост с яйцом, авокадо и салатом.

Фото: Личный архив Дмитрия Носова

Главное правило: не надо есть, если не хочется самому, и кормить насильно детей. Жутко раздражает, когда ребёнку семь лет, а ему запихивают еду.

Любой организм, в том числе и детский, приспосабливается к предлагаемым условиям.

Если человек голоден, то будет питаться тем, что дают. Он не станет требовать чипсы и шоколад вместо картошки с мясом. Съест, что положили. Потом, может быть, разрешат и десерт. Не поест сейчас, не поест завтра, послезавтра организм уже будет требовать. Таким образом, необходимо воспитывать наследников, а не потакать их хотелкам.

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Меня сложно удивить

Я много путешествую, был в Европе практически везде, кроме Португалии, Норвегии и Бельгии. Но это не моё, там скучно. Мне больше нравится Азия со своими климатом, возможностями. Встал, поехал на тренировку, сходил на бокс, занялся сёрфингом, посмотрел на водопады. Но роднее для меня Россия.

Фото: Kristina Nikishina/Getty Images

Сейчас я активно занят открытием новых школ боевых искусств. Мы зафиксированы в Книге рекордов России за самое большое количество детских спортивных организаций по дзюдо в стране. На этом я не останавливаюсь, поставил перед собой цель – открыть 100 заведений. В старости смогу гордиться тем, что воспитал детей, которые делали нашу страну сильнее.

Также я курирую общественное движение «АнтиДилер». Это часть моей борьбы за здоровье нации. Противодействуем распространению наркотиков, контрафактного алкоголя и сигарет. Мне важно сделать в жизни то, чем смогу гордиться.

Меня сложно удивить, поэтому восхищают неординарные и неожиданные реакции людей. Например, меня вдохновляют дети в моей школе и примеры других людей. Мне кажется, что отношение к чужим успехам говорит о многом. Если мы можем радоваться за коллег и черпать мотивацию из их достижений, это свидетельствует о высоком уровне нашей личности. Лучше стремиться к такому отношению, чем жить в зависти.

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