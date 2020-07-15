«Я принял решение, что иду умирать». Великая победа дзюдоиста Носова со сломанной рукой

История российского спорта знает тысячи и тысячи побед в самых разных видах спорта. Однако порой даже золото Олимпиады болельщиками воспринимается несколько буднично.



Но есть и какие-то особые победы. Вымученные, выстраданные, с кровью и потом. Они не всегда приносили какой-то исторический титул, зато особенно ценились болельщиками.



Среди них – победа дзюдоиста Дмитрия Носова, который вышел на решающую схватку Олимпиады со сломанной рукой. И выиграл её!

Русская чемпионка вернула незаслуженное золото. Благородство Караваевой вошло в историю Спортсменка обнаружила судейскую ошибку и настояла на том, чтобы её лишили победы, а золотую медаль отдали главной сопернице.

«Меня уже «похоронили»

Дзюдо всегда было довольно популярным видом спорта в России, а после прихода к власти Владимира Путина, который серьёзно им занимался, вышло на новый уровень. Поэтому неудивительно, что российские дзюдоисты зачастую были в числе фаворитов на крупных турнирах. Но только не в категории до 81 кг на Олимпийских играх в Афинах.



Нашу страну в этом весе представлял 24-летний Дмитрий Носов, который до Олимпиады не забирался выше третьего места на чемпионате Европы. Перед теми Играми в него верили лишь родные и тренерский штаб. Большинство экспертов были настроены скептически, а после жеребьёвки, когда Дмитрию достались сильные соперники, и вообще списали со счетов.



«Они уже меня «похоронили». Думали, что мне не суждено здесь побороться. Действительно, моя «четвертинка» была самая сильная, это однозначно, и все думали, что я даже из четвертьфинала не выйду. Не то что куда-то выше», – рассказывает сам Носов в автобиографии «Моя борьба».

Незабываемый прорыв Юрия Борзаковского. С последнего места – к олимпийскому золоту Хладнокровию российского бегуна научило досадное поражение на чемпионате мира.

«Никогда не забуду момент с приземлением на руку»

Однако несмотря ни на что, Носов уверенно побеждал соперников одного за другим и дошёл до полуфинала, где его оппонентом был Илиас Илиадис – грек с грузинскими корнями. Россиянин был значительно активнее грека и вполне мог выигрывать ту схватку. Но неожиданно пропустил красивый бросок через спину в самой концовке.



Дмитрий позже заметил, что если бы его тренер был рядом и мог подсказывать, то он без проблем бы вышел в финал. Однако по каким-то загадочным причинам его личного тренера не смогли аккредитовать на Игры – Дмитрий справлялся сам. Но это было ещё не самое страшное.



После приёма Илиадиса Носов приземлился на выпрямленную левую руку и сломал её.



«Я никогда не забуду этот момент. В эти мгновения у меня перед глазами пронеслась вся жизнь, вся подготовка. В эту секунду я подумал, что всё. Всё кончено. Невозможно передать словами всю глубину моего разочарования. Когда ты всю жизнь к чему-то шёл и вдруг – мимо».

«Что ж вы делаете, черти?!» Великая победа русских лыжников и их тренера над норвежцами Золото и серебро Олимпиады отмечали прямо по ходу финального дня: водки не хватило, и казахи поделились своей, а армянин принёс коньяк.

«Русские не сдаются»

Сразу после схватки он переживал не за своё здоровье, а за то, что не смог победить, выйти в финал и принести стране олимпийское золото. К Дмитрию тут же прибежали люди с носилками. Медикам на арене было очевидно, что у спортсмена сломана рука и его необходимо срочно направить в больницу. Однако у Носова было другое мнение на этот счёт.



«Когда ко мне приблизились какие-то люди с носилками, перед глазами вдруг ярко всплыла картина с нашими футболистами: как их всё время выносят с поля по любому пустячному случаю. Я подумал: нет, это не моя история! Пока я могу идти – буду идти сам. Конечно, я был полностью разбит, но собрал все силы и волю в кулак и сам вышел с ковра».



Система олимпийского турнира в дзюдо спортсменов не щадит: между полуфиналом и поединком за третье место было буквально 15-20 минут. В этот перерыв Носова осмотрел доктор. Он пытался отговорить парня от поединка, но быстро понял, что россиянин выйдет бороться в любом случае, а потому просто делал всё, чтобы помочь: накладывал на руку фиксирующую повязку.



В этот момент в медицинскую комнату зашёл волонтёр и сказал, что Носова снимают с поединка за третье место, логично заметив, что у россиянина сломана рука и предположив, что при таком раскладе никто не вышел бы на ковёр. Однако это ещё больше раззадорило Дмитрия.

«Как это вы меня снимаете? Я сейчас выйду бороться! Русские не сдаются!»

Фото: РИА Новости

«Принял решение, что иду умирать»

А дальше Дмитрий Носов совершил настоящий подвиг. Одержал выдающуюся, великую победу.



«Для себя я принял решение, что иду умирать. Это не громкие слова и не пафос, я хотел умереть на ковре. Я не мыслил себя без олимпийской медали», – признавался позже Носов.

Против россиянина вышел азербайджанский спортсмен Мехман Азизов – один из фаворитов. И надо отдать должное, он с пониманием отнёсся к травме соперника и не сосредотачивал атаки на его повреждённой руке. Хотя и не поддавался, конечно, – на кону была медаль Олимпиады!

Носов, по его собственному признанию, воспользовался единственным шансом из тысячи. Азизов пошёл в рискованную атаку, а россиянин подловил его на встречном движении и бросил на лопатки – чистая победа.



Особенно яркими победные кадры сделала кровь Носова – в одном из эпизодов он столкнулся с соперником и повредил бровь. Фотографы, конечно же, не упустили возможности сделать крутые снимки простого русского парня, который выиграл медаль Олимпиады со сломанной рукой.

На родину Дмитрий вернулся настоящим героем. А за 16 лет, которые прошли с тех пор, Дмитрий стал депутатом Госдумы, членом Общественной палаты России и в целом успешным человеком.



Без победы со сломанной рукой превосходной карьеры могло и не быть.