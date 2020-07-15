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Как российский дзюдоист Дмитрий Носов выиграл бронзу на Олимпиаде-2004 со сломанной рукой

Великая победа дзюдоиста Носова со сломанной рукой
Александр Говоров
«Я принял решение, что иду умирать». Великая победа дзюдоиста Носова со сломанной рукой
Настоящий подвиг из истории российского спорта.
Другие / Прочие виды спорта 0

История российского спорта знает тысячи и тысячи побед в самых разных видах спорта. Однако порой даже золото Олимпиады болельщиками воспринимается несколько буднично.

Но есть и какие-то особые победы. Вымученные, выстраданные, с кровью и потом. Они не всегда приносили какой-то исторический титул, зато особенно ценились болельщиками.

Среди них – победа дзюдоиста Дмитрия Носова, который вышел на решающую схватку Олимпиады со сломанной рукой. И выиграл её!

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«Меня уже «похоронили»

Дзюдо всегда было довольно популярным видом спорта в России, а после прихода к власти Владимира Путина, который серьёзно им занимался, вышло на новый уровень. Поэтому неудивительно, что российские дзюдоисты зачастую были в числе фаворитов на крупных турнирах. Но только не в категории до 81 кг на Олимпийских играх в Афинах.

Нашу страну в этом весе представлял 24-летний Дмитрий Носов, который до Олимпиады не забирался выше третьего места на чемпионате Европы. Перед теми Играми в него верили лишь родные и тренерский штаб. Большинство экспертов были настроены скептически, а после жеребьёвки, когда Дмитрию достались сильные соперники, и вообще списали со счетов.

«Они уже меня «похоронили». Думали, что мне не суждено здесь побороться. Действительно, моя «четвертинка» была самая сильная, это однозначно, и все думали, что я даже из четвертьфинала не выйду. Не то что куда-то выше», – рассказывает сам Носов в автобиографии «Моя борьба».

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«Никогда не забуду момент с приземлением на руку»

Однако несмотря ни на что, Носов уверенно побеждал соперников одного за другим и дошёл до полуфинала, где его оппонентом был Илиас Илиадис – грек с грузинскими корнями. Россиянин был значительно активнее грека и вполне мог выигрывать ту схватку. Но неожиданно пропустил красивый бросок через спину в самой концовке.

Дмитрий позже заметил, что если бы его тренер был рядом и мог подсказывать, то он без проблем бы вышел в финал. Однако по каким-то загадочным причинам его личного тренера не смогли аккредитовать на Игры – Дмитрий справлялся сам. Но это было ещё не самое страшное.

После приёма Илиадиса Носов приземлился на выпрямленную левую руку и сломал её.

«Я никогда не забуду этот момент. В эти мгновения у меня перед глазами пронеслась вся жизнь, вся подготовка. В эту секунду я подумал, что всё. Всё кончено. Невозможно передать словами всю глубину моего разочарования. Когда ты всю жизнь к чему-то шёл и вдруг – мимо».

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«Русские не сдаются»

Сразу после схватки он переживал не за своё здоровье, а за то, что не смог победить, выйти в финал и принести стране олимпийское золото. К Дмитрию тут же прибежали люди с носилками. Медикам на арене было очевидно, что у спортсмена сломана рука и его необходимо срочно направить в больницу. Однако у Носова было другое мнение на этот счёт.

«Когда ко мне приблизились какие-то люди с носилками, перед глазами вдруг ярко всплыла картина с нашими футболистами: как их всё время выносят с поля по любому пустячному случаю. Я подумал: нет, это не моя история! Пока я могу идти – буду идти сам. Конечно, я был полностью разбит, но собрал все силы и волю в кулак и сам вышел с ковра».

Система олимпийского турнира в дзюдо спортсменов не щадит: между полуфиналом и поединком за третье место было буквально 15-20 минут. В этот перерыв Носова осмотрел доктор. Он пытался отговорить парня от поединка, но быстро понял, что россиянин выйдет бороться в любом случае, а потому просто делал всё, чтобы помочь: накладывал на руку фиксирующую повязку.

В этот момент в медицинскую комнату зашёл волонтёр и сказал, что Носова снимают с поединка за третье место, логично заметив, что у россиянина сломана рука и предположив, что при таком раскладе никто не вышел бы на ковёр. Однако это ещё больше раззадорило Дмитрия.

«Как это вы меня снимаете? Я сейчас выйду бороться! Русские не сдаются!»

Фото: РИА Новости

«Принял решение, что иду умирать»

А дальше Дмитрий Носов совершил настоящий подвиг. Одержал выдающуюся, великую победу.

«Для себя я принял решение, что иду умирать. Это не громкие слова и не пафос, я хотел умереть на ковре. Я не мыслил себя без олимпийской медали», – признавался позже Носов.

Против россиянина вышел азербайджанский спортсмен Мехман Азизов – один из фаворитов. И надо отдать должное, он с пониманием отнёсся к травме соперника и не сосредотачивал атаки на его повреждённой руке. Хотя и не поддавался, конечно, – на кону была медаль Олимпиады!

Носов, по его собственному признанию, воспользовался единственным шансом из тысячи. Азизов пошёл в рискованную атаку, а россиянин подловил его на встречном движении и бросил на лопатки – чистая победа.

Особенно яркими победные кадры сделала кровь Носова – в одном из эпизодов он столкнулся с соперником и повредил бровь. Фотографы, конечно же, не упустили возможности сделать крутые снимки простого русского парня, который выиграл медаль Олимпиады со сломанной рукой.

На родину Дмитрий вернулся настоящим героем. А за 16 лет, которые прошли с тех пор, Дмитрий стал депутатом Госдумы, членом Общественной палаты России и в целом успешным человеком.

Без победы со сломанной рукой превосходной карьеры могло и не быть.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: youtube.com

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