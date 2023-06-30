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Трендовые мужские шорты: 6 моделей и конкретные вещи, которые можно купить недорого

Летние шорты в последнее время занимают главное место в гардеробе у мужчин. Популярность обусловлена удобством, лёгкостью материалов. Этот вид одежды даёт свободу действий, не сковывает движений и является идеальным решением для жарких дней. И уже почти нет противников этой удобной летней одежды.

Уходят в прошлое стереотипы о том, что мужские шорты — предмет исключительно спортивного гардероба. Разнообразие моделей, форм, материалов и принтов доказывает факт, что в них тоже можно выглядеть стильно и презентабельно, не нарушая официально-деловой стиль.

Давайте разберёмся, какие модели предлагают модные дома мужчинам в этом сезоне и с чем их можно сочетать, чтобы собрать гармоничный аутфит.

Ольга Чернова профессиональный имиджмейкер, имидж-психолог, имидж-коуч Шорты часто появляются на мировых подиумах. Почти в каждой мужской коллекции известных брендов есть модели этой летней одежды. В сезоне-2023 дизайнеры также уделили им внимание и порадовали разнообразием кроя, фактуры и цвета. Поэтому мужчины могут с лёгкостью использовать этот элемент одежды для создания трендового городского образа.



Обзор фасонов мужских шорт, модных в 2023 году

Касаться спортивных мужских шорт не будем. Вне залов и тренировок эта категория моделей будет не слишком уместна. Да и при подборе подобных шорт действуют свои правила, учитывая длину и состав изделия.

Для вечерних прогулок, выездов на природу и походов на работу, не предполагающую строгого дресс-кода, стоит рассмотреть следующие варианты.

Шорты-чиносы из твила O'STIN, 1299 руб. Фото: O'STIN

1. Чинос

Универсальная, элегантная модель подойдёт для подтянутых мужчин. Их отличительная особенность — состав. Изготавливаются чиносы из хлопка. Потому они комфортны в жаркий летний период. А прямой крой позволяет носить их и в офисе, и даже на деловых встречах, если позволяет дресс-код.

Хлопковые мужские шорты легко комбинировать с разными вариантами верха. Любые базовые футболки, поло, рубашки станут прекрасным дополнением модели. Но носить чиносы нужно с кожаным, плетёным либо текстильным фактурным ремнём. Аксессуар грамотно завершит образ и придаст необходимый статус летнему стильному аутфиту.

2. Костюмные

Шорты из костюмной ткани помогают сохранить деловой стиль. Акцент здесь стоит сделать на цвете. Можно выбрать однотонную насыщенную модель с шелковистой фактурой либо отдать предпочтение «говорящему» принту — сдержанной костюмной полоске, клетке «виши».

Костюмные шорты сочетаются с классическими элементами гардероба. В жаркую погоду подойдут лёгкие хлопковые пиджаки, льняные рубашки, футболки с воротниками.

Шорты костюмные Befree, 2391 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

3. Бермуды

Модель напоминает чиносы, но бермуды имеют более свободный крой, длину чуть выше или ниже колена и, как правило, отвороты. Такие шорты создают ощущение расслабленности и подходят для прогулок, выездов на природу и встреч с друзьями.

Для создания спортивного стиля бермуды можно сочетать с ветровками из непромокаемой ткани, анораками, бомберами, толстовками. Верхняя одежда может создать многослойность, которая находится сейчас на пике популярности.

Шорты-бермуды с карманами O'STIN, 1999 руб. Фото: O'STIN

3. Модели оверсайз

Эти шорты имеют мешковатую форму и выполнены из лёгких, особенно комфортных в летний период, тканей: лён, хлопок и трикотаж. На их основе можно создать спортивный стиль или стиль кэжуал.

Сочетаются шорты с такими же объёмными футболками, толстовками ярких летних оттенков. Дополнить лук можно кроссовками, кедами, мокасинами и бейсболкой, если хочется создать спортивный стиль.

Шорты удлинённые оверсайз DECIDE.clo, 2063 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Для повседневного образа подберите лёгкую, свободно сидящую рубашку природных оттенков, аксессуары с отсылкой к дереву. Гармонично с шортами оверсайз сочетаются сандалии, замшевые туфли. Джинсовая куртка свободного кроя также станет дополнением к луку в стиле кэжуал.

4. Джорты

Это название закрепилось за шортами из джинсовой ткани, мода на которые не проходит уже несколько сезонов. Плотная фактура позволяет создавать с их помощью продуманный повседневный стиль. Джинсовые мужские шорты можно сочетать с обычной базовой футболкой. Минимализм придаст брутальности и уверенности образу.

Также с помощью лёгкого льняного пиджака и рубашек с подвёрнутыми рукавами можно будет добавить ноту делового стиля в образ.

Джинсовые шорты Tapered с поясом на резинке O'STIN, 1999 руб. Фото: O'STIN

6. Карго

Тренд этого летнего сезона — шорты с карманами. Вслед за брюками и джинсами стиль карго не обошёл стороной и этот предмет одежды. Здесь работает то же правило — чем больше карманов, тем эффектнее будет модель.

Но стоит помнить о гармоничности образа из-за дополнительного объёма, создаваемого накладными карманами. Чтобы не переборщить с большой формой, верх стоит выбирать лаконичного кроя, без излишеств и декора. Рубашки, футболки, свитшоты, бомберы, лёгкие свитера спокойных оттенков — абсолютно все базовые модели впишутся в этот дуэт и создадут трендовый образ.

Шорты карго Zarina, 1599 руб. Фото: Zarina

С чем сочетать шорты мужчинам летом-2023?

Предложенные дизайнерами в этом сезоне модели можно миксовать с практически любыми футболками и рубашками. Не стоит придерживаться одного стиля в образе, оставляйте место для экспериментов. Даже с классическими костюмными шортами допустим свободный верх неклассического кроя.

Для создания многослойности можно дополнять модели лёгкими льняными пиджаками, бомберами, ветровками, джинсовыми куртками, свитшотами.

Не забывайте о важном сочетании обуви и моделей шорт. Спортивный вариант естественным образом дополняется кроссовками и кедами. Все остальные модели также можно носить со спортивной обувью, но здесь образ нужно будет продумать более тщательно. Если брать традиционные представления, то лучше нейтральные и классические варианты шорт носить, не надевая носки — с дышащей или полностью открытой обувью.

Шорты прямые из футера Befree, 2799 руб. Фото: Befree

Какая это может быть обувь?

лоферы,

мокасины,

плетёные сандалии,

кроксы.

При необходимости выбирайте носки, резинка которых не выходит за пределы обуви. Однако предпочтительнее (будет выглядеть более изысканно) использовать обувь, которая специально для этого предназначена — носится на голую ногу.

Шорты чинос UNIQLO, 1599 руб. / Lamoda Фото: Lamoda

Как правильно подобрать мужские шорты на лето?

Определяющим при выборе модели служит длина изделия. Короткие шорты — значительно выше колен — предназначены для физической активности и тренировок.

Стоит отдавать предпочтение вариациям товаров проверенных брендов, которые смогли зарекомендовать себя качественным составом ткани.

Рост мужчины влияет на визуальный эффект той или иной модели шорт. Высоким подойдут варианты до колен или чуть выше этой зоны. Слишком длинные модели, напоминающие бриджи, будут визуально укорачивать ноги. Поэтому на мужчинах с низким ростом гармонично сидят шорты выше колен на 5–6 сантиметров.

Ширина изделия — ещё один параметр, на который стоит обратить внимание при выборе моделей. Мужчинам с полными ногами подойдут шорты прямого классического кроя или оверсайз. Обладателям худощавого телосложения стоит выбирать облегающие модели — чиносы. Слишком объёмные варианты в этом случае лишь подчеркнут тонкие ноги.

Джинсовые шорты Befree, 1999 руб. Фото: Befree

Из какого материала лучше выбрать шорты на лето?

Безусловно, изделия должны быть изготовлены из ткани, которая обладает гигроскопическими, воздухопроницаемыми свойствами. Поэтому стоит выбирать летние шорты из натуральных, дышащих материалов. Для этих целей подойдут следующие ткани.

Хлопок

Самая популярная ткань, из которой отшивают летние шорты. Материал практичен и не требует особого ухода. Также на него легко нанести яркий принт.

Твил

Плотная хлопчатобумажная ткань саржевого переплетения. Этот материал подойдёт для шорт костюмного классического стиля.

Шорты льняные S.Flint Lock, 3727 руб. / Wildberries Фото: Wildberries

Лён

Приятный натуральный материал имеет небольшой минус — быстро мнётся при носке. Увы, он требует дополнительного ухода. Но при этом ткань подойдёт для людей с аллергией на синтетическое волокно.

Джинсовая ткань

Шорты из плотного материала стоит иметь в гардеробе на случай прохладной погоды. Интересно смотрятся модели, обрез которых подвёрнут.

Трикотаж

Это лёгкий материал, практически не требующий глажки. Он подходит для активных занятий на улице или летних прогулок. Ткань переносит множество стирок и имеет большой срок службы.

Для профессиональных занятий спортом используйте модели шорт из синтетических волокон: нейлон или спандекс.