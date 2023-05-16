Эксперты назвали приспособление, которое спасёт вашу шею и осанку

Сидячий образ жизни вызывает ряд проблем со здоровьем. В первую очередь это остеохондроз и межпозвоночная грыжа.

Если последние несколько лет вы обходились без неё, то просто привыкли к напряжённым и ноющим плечам. Это неудивительно, ведь человек проводит несколько часов в день, смотря в экран, а не прямо. Эксперты нашли решение – подставка для ноутбука. Даже самый простые модели могут спасти осанку.

Специальные портативные подставки для ноутбуков поднимают экран на нужную высоту. Так вы избавляете себя от ощущения, что провели весь день словно «зажатым в ящике». Функция регулировки позволяет поднимать или опускать его на уровень ваших глаз. Есть облегчённые варианты, которые можно носить в рюкзаке из дома в офис.