Названы виды спорта, которые помогают улучшить качество сна

Во время качественного сна вырабатываются нейромедиаторы. Эти химические вещества помогают функционированию организма, что положительно сказывается на иммунной системе. Доказано, что те, кто хорошо спят – меньше болеют.

Физическая нагрузка может помочь хорошему и полезному отдыху ночью. Не все упражнения имеют одинаковую пользу. Эксперты установили, что непосредственно перед сном рекомендуется выполнять медленную, мягкую растяжку в сочетании с медитацией или дыхательными упражнениями. Например, лёгкие наклоны вперёд или растяжка подколенных сухожилий, скручивание всего тела. Не стоит забывать о поворотах шеи.

После нескольких минут практики переведите внимание и сосредоточьтесь исключительно на дыхании. Так вы подготовите тело и разум ко сну.