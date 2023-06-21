Исследование объяснило, как риск инсульта может быть связан с кишечником

Учёные провели исследование, которое показало связь между долгосрочным повышенным риском ишемического инсульта и воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК).

Профессоры изучили данные всех людей в Швеции с подтверждёнными диагнозами болезней, таких как болезнь Крона, язвенный колит. Период охватил с 1969 по 2019 годы.

Участников сравнили со здоровыми людьми, а также с братьями и сёстрами. В итоге была в исследование была включена информация о 85 006 людях с ишемическим инсультом, 101 082 родственниках испытуемых и 406 987 других людях, не страдающих подобными заболеваниями.

После 12 лет наблюдения обнаружилось, что участники с ВЗК имели повышенный риск инсульта. При этом он связан преимущественно с ишемическим, а не с геморрагическим инсультом.

Несмотря на результаты, учёные отмечают, что критерии диагностики менялись со временем. Также не были учтены важные факторы образа жизни. Например, употребление алкоголя, курение и различные диеты.

Автор эксперимента Цзянвэй Сунь из Каролинского института в Швеции отмечает:

Эти результаты показывают, что люди с воспалительным заболеванием кишечника и их врачи должны знать об этом долгосрочном повышенном риске. Скрининг и управление факторами наступления инсульта могут быть более актуальными для людей с ВЗК.