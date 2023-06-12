Врач рассказал, как гормоны влияют на работу мозга, вес и самочувствие

Гормоны являются химическими регуляторами человеческого тела и функционируют для поддержания целого спектра различных процессов в организме — роста, эмоций, познания и множества других. Расскажу об эндокринных расстройствах, которые могут сопровождаться нарушением ментального здоровья.
Гормоны щитовидной железы
Щитовидная железа – важная железа, которая участвует в регуляции обмена веществ, необходимого для оптимального развития и функционирования нервной и сердечно-сосудистой систем.
Гормоны щитовидной железы влияют на их работу на протяжении всей жизни. Среди них: тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). В норме они позитивно влияют на когнитивные функции, что нельзя сказать об их снижении или повышении.
Гипотиреоз
Это состояние, при котором щитовидная железа не вырабатывает достаточного количества гормонов щитовидной железы. При нём организму сложно поддерживать энергетический обмен в органах и тканях, в том числе в головном мозге.
Фото: istockphoto.com
Гипотиреоз нарушает процесс нейротрансмиссии (передача нервного импульса от одного нейрона к другому), что может сопровождаться нарушением памяти и других высших функций мозга, вплоть до деменции и расстройства личности. Заболевание также вызывает биохимические и биофизические изменения в гиппокампе, важных для познания.
Низкая функция щитовидной железы является частой причиной «тумана в голове», депрессии, трудностей с концентрацией внимания и краткосрочной потери памяти.
Тиреотоксикоз
Это состояние, вызванное избытком гормонов щитовидной железы в крови. Фактически, как следует из названия, происходит «отравление» гормонами щитовидной железы.
В отличие от гипотиреоза, при тиреотоксикозе избыток гормонов щитовидной железы приводит к чрезмерной возбудимости нервной системы. Такие люди часто тревожны, раздражительны, отмечают нарушение сна, нередко ощущают «внутреннюю дрожь в теле». Женщины при этом склонны к плаксивости, а мужчины становятся агрессивными.
Половые гормоны
Вопреки всеобщему заблуждению, половые гормоны не только «для интимных отношений и репродукции». Это мощнейшие вещества, влияющие на рост, развитие и поведение человека.
Традиционно в эндокринологии было гендерное разделение между тестостероном, эстрогенами и прогестогенами. Сейчас специалисты считают, что это не совсем корректно.
Эстрогены
Влияют на серотониновую, норадреналиновую, дофаминовую и ацетилхолиновую системы в нашем мозгу как у женщин, так и мужчин. Всё это влияет на настроение, когнитивные функции, тревогу и стресс.
Эти гормоны действуют непосредственно на нервные клетки головного мозга, облегчая нейротрансмиссию, защищая эти клетки от воздействия токсинов и вредных веществ. Эстрогены также усиливают мозговой кровоток, что защищает от потери памяти, влияет на познание и снижает риск развития деменции.
Фото: istockphoto.com
Рецепторы эстрогена находятся во многих участках мозга: в гиппокампе, миндалевидном теле и коре головного мозга. Эти три области отвечают за критическое функционирование эмоций, консолидацию и поиск памяти, а также за когнитивные процессы, такие как память, познание и пространственные задачи.
Тестостерон
Любой стресс или заболевание в той или иной мере сопровождается снижением уровня этого гормона. При его дефиците могут снижаться когнитивные способности и повышаться частота депрессивных расстройств и неудовлетворённость жизнью.
Пространственные способности, которые помогают человеку ориентироваться в окружающей среде, также связаны с тестостероном. Эти навыки используются при решении задач в инженерии, дизайне, физике и математике.
Влияет ли тестостерон на когнитивные функции у женщин? Несмотря на то что мужчины производят его в семь-восемь раз больше, женщинам он также необходим для здоровой менструации, полового влечения, выработки эритроцитов, костной массы и функционировании других тканей.
Прогестерон
Оказывает успокаивающее и защитное действие на мозг, уменьшая отёк и воспалительные цитокины. А также предотвращает потерю нейронов и митохондриальную дисфункцию, улучшает заживление и ясность ума после черепно-мозговой травмы, инсульта и нервных расстройств.
Фото: istockphoto.com
У мужчин долгое время прогестерон не рассматривался как вещество, которое значимо может повлиять на поведение мужчины, включая ментальное здоровье. Однако всё больше и больше появляется работ, что гормон выполняет значимую роль в когнитивных функциях мужчин.
Кортизол
Реакция на стресс, жизненно важная составляющая функция нашего организма, независимо от пола. Длительное нервное напряжение оказывает негативное влияние на организм, в том числе на ментальное здоровье. Надпочечники в этом случае непременно будут работать неправильно.
Одним из главных гормонов, отвечающих за то, как мы переживаем негатив и справляемся с ним, является кортизол. Если у человека постоянный стресс – он ставит под угрозу способность вырабатывать и использовать этот гормон. Такие люди часто устают, набирают вес, имеют проблемы с работой иммунной системы. Это также может привести к расстройствам настроения, таким как депрессия, апатия и тревога.
Фото: istockphoto.com
Избыток кортизола может фактически снизить активность гипоталамуса, что приводит к дисбалансу химических мессенджеров, влияющих на сон, питание, секс, когнитивные функции и многое другое — на всё, что может имитировать или способствовать такому расстройству, как депрессия.
Рекомендации
Регулярно проверяйте уровень гормонов
Если у вас уже есть диагностированное эндокринное расстройство, вы можете предотвратить психологические проблемы, принимая лекарства в соответствии с предписаниями.
Вам стоит отслеживать новые и ухудшающиеся изменения в настроении, сне, удовольствии, энергии, концентрации и аппетите, поскольку они могут быть признаком негативных изменений и необходимости последующей корректировки лечения.
Создайте для себя дневник симптомов
Некоторые заметки, которые следует сделать, могут включать:
- есть ли проблемы с психическим здоровьем, когда они начались;
- оцените по значимости любые внешние или жизненные триггеры, такие как новая работа, потеря работы или переезд;
- попробуйте связать проблемы с психическим здоровьем с постановкой диагноза эндокринного расстройства;
- принимаете ли вы какие-либо новые лекарства и как долго вы их принимаете;
- опишите любые физические симптомы, которые могут у вас возникнуть, такие как усталость, проблемы с кожей, увеличение веса или истончение волос;
- проанализируйте, есть ли в вашей семье родственники с историей эндокринных проблем.
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