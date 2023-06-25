Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Главная Lifestyle Новости

Никогда не поздно: 90-летняя женщина поступила в колледж

Никогда не поздно: 90-летняя женщина поступила в колледж
Пожилой человек получает образоване
Аудио-версия:
Комментарии

Имельда Старнини родилась в 1933 году. Всю юность она мечтала стать учительницей. В свое время исторический контекст внёс корректировки в её планы. Но Имельда решила всё-таки исполнить свою мечту. В этом году она вернулась в колледж, чтобы выдержать экзамен и получить диплом.

Имельда Старнини

Имельда Старнини

Фото: @Comune di San Giustino Pagina Istituzionale

Женщина родилась в Сельчи, в муниципалитете Сан-Джустино. Её школьное обучение регулярно прерывалось из-за войны. В семье Имельды было четверо детей, и после выпуска у родителей не хватило средств на оплату колледжа. Поэтому в то время девушке пришлось отложить исполнение мечты о высшем образовании. Но в этом году Имельда доказала: если у тебя есть цель, возраст — это всего лишь цифры.

Читайте также:
Как заставить мозг работать на 100% в любом возрасте? 5 эффективных способов Как заставить мозг работать на 100% в любом возрасте? 5 эффективных способов
Как питаться, чтобы замедлить старение? Диетолог назвала 4 группы продуктов для молодости Как питаться, чтобы замедлить старение? Диетолог назвала 4 группы продуктов для молодости

Женщина прокомментировала своё возвращение так: «Теперь я здесь, и благодаря помощи моей семьи я начинаю подготовку, которая, я надеюсь, приведёт меня к получению диплома». Среди однокурсников Имельды много молодых людей, которые могли бы быть её внуками и правнуками. Но женщину это не пугает. Она с добротой относится к соседям по парте: «Я обнимаю их всех, этих прекрасных молодых людей, которые сегодня здесь со мной готовы преодолеть препятствия на экзаменах. Учёба, знания и желание знать не имеют возраста, и я являюсь доказательством этого».

История Имельды — отличная мотивация для тех, кто думает, что слишком стар для чего-либо. Даже в 90 лет не поздно начать!

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023