Никогда не поздно: 90-летняя женщина поступила в колледж

Имельда Старнини родилась в 1933 году. Всю юность она мечтала стать учительницей. В свое время исторический контекст внёс корректировки в её планы. Но Имельда решила всё-таки исполнить свою мечту. В этом году она вернулась в колледж, чтобы выдержать экзамен и получить диплом.

Имельда Старнини Фото: @Comune di San Giustino Pagina Istituzionale

Женщина родилась в Сельчи, в муниципалитете Сан-Джустино. Её школьное обучение регулярно прерывалось из-за войны. В семье Имельды было четверо детей, и после выпуска у родителей не хватило средств на оплату колледжа. Поэтому в то время девушке пришлось отложить исполнение мечты о высшем образовании. Но в этом году Имельда доказала: если у тебя есть цель, возраст — это всего лишь цифры.

Женщина прокомментировала своё возвращение так: «Теперь я здесь, и благодаря помощи моей семьи я начинаю подготовку, которая, я надеюсь, приведёт меня к получению диплома». Среди однокурсников Имельды много молодых людей, которые могли бы быть её внуками и правнуками. Но женщину это не пугает. Она с добротой относится к соседям по парте: «Я обнимаю их всех, этих прекрасных молодых людей, которые сегодня здесь со мной готовы преодолеть препятствия на экзаменах. Учёба, знания и желание знать не имеют возраста, и я являюсь доказательством этого».

История Имельды — отличная мотивация для тех, кто думает, что слишком стар для чего-либо. Даже в 90 лет не поздно начать!