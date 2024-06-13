Нина Добрев рассказала о восстановлении после серьёзной операции на колене

Недавно звезда «Дневников вампира» получила травму, катаясь на велосипеде. Врачи диагностировали у Нины Добрев перелом колена, из-за которого ей пришлось в срочном порядке делать операцию. Сейчас актриса восстанавливается после хирургического вмешательства.

Пока я не могу ходить самостоятельно. У меня был перелом колена, а также травма мениска. Мне сделали операцию и установили огромный бандаж, — рассказала Нина.

Нина Добрев Фото: Из личного архива Нины Добрев

Сейчас девушка практически не выходит из дома, так как врачи прописали ей полный покой. Исключение Добрев сделала ради нового интервью. Она призналась, что постоянное нахождение дома давит на неё психологически. Единственная её радость – собаки, а также любимая еда.

Сейчас моя жизнь – это обнимашки с собаками, бесконечный просмотр фильмов, физиотерапия, а также еда и сон по расписанию, — поделилась Добрев.

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