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Метеорологи уточнили прогноз погоды в Москве на выходные — ждать ли сюрпризов?

Метеорологи уточнили прогноз погоды в Москве на выходные — ждать ли сюрпризов?
Прогноз погоды в Москве на выходные
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После сильных дождей в Москву придёт комфортная погода. Синоптики Гидрометцентра России уточнили прогноз в столице на ближайшие выходные дни.

В субботу и воскресенье, 15 и 16 июля, будет переменная облачность, днём пройдут небольшые дожди. В ночные часы в Москве температура составит +12…+14 градусов, а днём воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Погода выходных благодаря антициклону будет вполне комфортной. Несмотря на северный ветер, значения средней суточной температуры будут превышать норму на 4 градуса.

Кратковременные дожди прогнозируются и в начале следующей недели. Между тем температурный фон существенно не изменится.

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