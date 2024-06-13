Майкл Б. Джордан рассказал, что помогает ему не терять мотивацию к тренировкам

По словам звезды фильма «Крид», видеть собственный результат со стороны крайне полезно. Актёр Майкл Б. Джордан уже не первый год сотрудничает с организациями, которые занимаются популяризацией различных видов спорта, а ещё за время карьеры Джордану приходилось не раз играть величайших спортсменов, поэтому режиссёры требуют от него колоссальную отдачу.

Иногда Майклу бывает лень приходить в зал, однако есть кое-что, способное мгновенно поднять его мотивацию. В новом интервью Джордан признался, что часто рассматривает плакаты со своими изображениями, чтобы поднять боевой дух. При этом актёр старается не перегружать себя и придерживается умеренной нагрузки.

Я не профессиональный спортсмен. Я никогда не был тем, кто бы получал зарплату за то, что он ходит в зал. Мне важно периодически брать умственную и физическую передышку, чтобы быть продуктивным. Это может быть «день отдыха» от зала или просто более лёгкий формат тренировки. Это помогает сохранять мотивацию, — поделился Джордан.

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