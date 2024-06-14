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Жизель Бюндхен назвала 8 продуктов, которые помогают ей поддерживать молодость и красоту

Жизель Бюндхен назвала 9 продуктов, которые помогают ей поддерживать молодость и красоту
Жизель Бюндхен
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43-летняя Жизель Бюндхен уже привыкла есть практически по расписанию. Её меню проверено годами, а некоторые блюда присутствуют в нём обязательно. В новом интервью Бюндхен назвала 9 продуктов, которые помогают ей сохранять молодость и красоту.

Я искренне верю в древнюю поговорку: «Мы то, что мы едим». Я заметила, что, как только проработала свой рацион, стала чувствовать себя в разы лучше, — поделилась модель.

По словам Жизель, она регулярно употребляет имбирь, петрушку, розмарин и куркуму. Ещё один важный продукт в рационе модели — базилик.

Одной из любимых её приправ является чёрный перец. Нередко Жизель добавляет в салаты богатые витаминами кинзу и орегано, а кофе она предпочитает пить с корицей.

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

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