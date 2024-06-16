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Неожиданно: китайские учёные назвали полезные и вредные для здоровья кожи продукты

Китайские учёные назвали полезные и вредные для здоровья кожи продукты
Полезные и вредные для здоровья кожи продукты
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Здоровье кожи во многом зависит от питания. Некоторые продукты могут оказывать положительное влияние, другие же ускоряют её старение, отмечают учёные из китайского Университета Ланьчжоу.

С помощью генетического анализа команда изучила возможные причинно-следственные связи между потреблением различных продуктов питания и проблем с кожей. Результаты опубликованы в журнале Archives of Dermatological Research.

Исследование показало, что употребление жирной рыбы снижает вероятность старения кожи. Употребление салата или сырых овощей связано с более низким риском развития рака кожи.

Между тем кофе и свинина ассоциируются с повышенным риском старения кожи. Кроме того, потребление говядины, шампанского и белого вина связано с высокой вероятностью меланомы, а хлеба — рака кожи, связанного с кератиноцитами (основные клетки эпидермиса кожи человека).

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