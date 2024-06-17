Начать сначала: шоу «Титаны» получило неожиданный поворот в новом выпуске

Битва сильнейших продолжается. Четвёртый выпуск проекта преподнёс немало сюрпризов участникам. Шанс на возвращение в проект неожиданно получили сразу семь спортсменов. Атлетам предложили принять участие в состязании со скакалкой. Соревнование проходило в три этапа, каждый из которых длился по семь минут. В результате к борьбе за 10 миллионов рублей вернулись Денис Саратов, Мария Пыхтина, Иван Василич, Сеймур Рзаев, Джавид Рзаев, Арсений Жуйков и Руслан Гизоев.

Основное испытание выпуска получило название «Удержание веса». Атлетам нужно было как можно дольше удерживать ледяную глыбу, которая весила всего лишь в два раза меньше самого спортсмена. Худший результат показали Руслан Садыков, Иван Добрынин, Кирилл Кошарин, Дмитрий Жемаркин, Андрей Гарбузов, Дмитрий Труненков, Максим Шалыпин, Никита Москвин, Михаил Терёхин и Владимир Букатин.

Во втором испытании «на вылет» определились спортсмены, которым пришлось окончательно покинуть проект. Москвин получил от искусственного интеллекта шанс на реабилитацию. В итоге битва завершилась для Жемаркина, Терехина, Гарбузова, Шалыпина и Труненкова — они показали худший результат в испытании «Бесконечный канат».

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