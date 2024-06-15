Кулинарный лайфхак: вот как нужно готовить лук, чтобы предотвратить вздутие живота

Лук может вызвать повышенное газообразование из-за содержания определённого вида клетчатки под названием инулин. Эксперты раскрыли простую хитрость, которая поможет предотвратить метеоризм.

Инулин термоустойчив, поэтому он остаётся в луке, например, когда вы его жарите. Но такой вид клетчатки растворим в воде, поэтому, чтобы избежать газообразования, лук можно варить или готовить на пару.

По данным Баварского центра консультирования потребителей, инулин в основном оказывает положительное влияние на пищеварение. Он ферментируется только бактериями в толстом кишечнике и стимулирует его работу и, как следствие, борется с запорами.

Тем не менее проблемы в виде метеоризма и диареи могут возникнуть у людей с чувствительным пищеварением.

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