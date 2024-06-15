Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Главная Lifestyle Новости

Кулинарный лайфхак: вот как нужно готовить лук, чтобы предотвратить вздутие живота

Кулинарный лайфхак: вот как нужно готовить лук, чтобы предотвратить вздутие живота
Как готовить лук, чтобы предотвратить метеоризм
Аудио-версия:
Комментарии

Лук может вызвать повышенное газообразование из-за содержания определённого вида клетчатки под названием инулин. Эксперты раскрыли простую хитрость, которая поможет предотвратить метеоризм.

Инулин термоустойчив, поэтому он остаётся в луке, например, когда вы его жарите. Но такой вид клетчатки растворим в воде, поэтому, чтобы избежать газообразования, лук можно варить или готовить на пару.

По данным Баварского центра консультирования потребителей, инулин в основном оказывает положительное влияние на пищеварение. Он ферментируется только бактериями в толстом кишечнике и стимулирует его работу и, как следствие, борется с запорами.

Тем не менее проблемы в виде метеоризма и диареи могут возникнуть у людей с чувствительным пищеварением.

Читайте также:
Эксперты объяснили, почему нужно мыть консервированную фасоль перед употреблением

Мы хотим быть источником мотивации для вас. Начинайте меняться к лучшему вместе с нами! В нашем телеграм-канале @championat_lifestyle рассказываем, как правильно питаться, тренироваться и расслабляться.

Хочешь получать больше советов и лайфхаков для здорового образа жизни?
Подпишись на еженедельную рассылку Лайфстайла.
Комментарии
Новости. Lifestyle
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android