Эмилия Кларк призналась, чего боялась после пережитого инсульта сильнее всего

Около 12 лет назад жизнь Эмилии Кларк полностью изменилась. Звезда перенесла инсульт, последствия которого могли полностью перечеркнуть не только её карьеру, но также возможность жить так, как она привыкла. В 2011 и 2013 годах Кларк пришлось перенести операции на головном мозге.

В новом интервью актриса рассказала, что перед тем, как лечь под нож, она сильнее всего переживала лишь о двух вещах. Кларк боялась лишиться роли в «Игре престолов» и умереть.

Первое, о чём я тут же подумала, это то, что я могу потерять работу. И потом я решила, что раз уж мне суждено умереть, то лучше пускай это произойдёт в эфире, — поделилась мыслями Эмилия.

К счастью, обе операции прошли успешно. Кларк смогла полностью восстановиться и вернулась к работе. С того момента её карьера идёт только в гору, а для поклонников она всё ещё остаётся незаменимой белокурой Дейнерис Таргариен.

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