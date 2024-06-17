В Москве произошла вспышка ботулизма: как распознать опасное заболевание

В Москве произошло массовое отравление. Как сообщили в Следственном комитете РФ, 14 и 15 июня более 10 человек попали в больницы города с ботулизмом.

По состоянию на 17 июня за медпомощью с симптомами отравления обратился 121 человек. Известно, что 55 человек находятся в тяжелом состоянии, 30 из них в реанимации.

Все пострадавшие заказывали еду через службы доставки. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело.

Ботулизм является тяжёлым заболеванием, которое вызывают токсины бактерии Clostridium botulinum. Как сообщает Роспотребнадзор, от человека к человеку ботулизм не передаётся — заболеть можно только после употребления заражённой пищи. Потенциально опасными продуктами могут быть домашние консервированные грибы, овощные (чаще всего баклажаны, кабачки), мясные, рыбные консервы, колбасные изделия домашнего приготовления, малосольная и вяленая рыба.

Ботулизм в большинстве случаев начинается остро, первые признаки напоминают кишечное расстройство: слабость, жидкий стул, боли в животе, тошнота. В дальнейшем присоединяются другие характерные для ботулизма симптомы:

двоение в глазах, мушки перед глазами;

сухость в горле;

осиплость голоса;

затруднение речи.

Эти симптомы возникают в результате действия токсина на жизненно важные участки центральной нервной системы.

Специалисты отмечают, что токсин блокирует нервные функции организма и вызывает паралич мышц, в том числе и обеспечивающих дыхание. Поэтому без медицинской помощи человек может умереть от острой дыхательной недостаточности.

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