Половина столовой ложки этого продукта в день улучшает работу мозга
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Исследование выявило взаимосвязь между употреблением оливкового масла и снижением риска развития деменции.
Использование оливкового масла при приготовлении пищи является очень полезным в сравнении с другими видами.
Продукт полезен не только для сердца, он также благоприятно влияет на здоровье мозга. Результаты показали, что у людей, употреблявших половину столовой ложки масла в день, риск деменции снизился на 28%.
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Профессорам предстоит провести дополнительные исследования, чтобы определить оптимальное количество масла для получения максимальной пользы. Однако полученные итоги уже могут стать мотивацией к тщательному выбору продуктов питания и пересмотру своих привычек.
Важно отметить, что продукт не способен спасти от развития возрастных заболеваний. К вопросу здоровья нужно подходить комплексно: правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.
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