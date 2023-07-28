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Половина столовой ложки этого продукта в день улучшает работу мозга

Половина столовой ложки этого продукта в день улучшает работу мозга
Как масло влияет на здоровье мозга
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Исследование выявило взаимосвязь между употреблением оливкового масла и снижением риска развития деменции.

Использование оливкового масла при приготовлении пищи является очень полезным в сравнении с другими видами.

Продукт полезен не только для сердца, он также благоприятно влияет на здоровье мозга. Результаты показали, что у людей, употреблявших половину столовой ложки масла в день, риск деменции снизился на 28%.

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Профессорам предстоит провести дополнительные исследования, чтобы определить оптимальное количество масла для получения максимальной пользы. Однако полученные итоги уже могут стать мотивацией к тщательному выбору продуктов питания и пересмотру своих привычек.

Важно отметить, что продукт не способен спасти от развития возрастных заболеваний. К вопросу здоровья нужно подходить комплексно: правильно питаться, заниматься спортом, отказаться от вредных привычек.
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