Отдых на Бали может закончиться депортацией: власти острова приняли новые законы

Местные жители недовольны огромным количеством туристов, которые посетили Бали за последние несколько лет. Всё потому, что большинство отдыхающих относится без уважения к традициям народа острова.

В этом туристическом сезоне на Бали появилась специальная горячая линия, куда могут позвонить местные жители и пожаловаться на неприемлемое, по их мнению, поведение туриста. Благодаря этому из страны за первые полгода 2023 было депортировано больше отдыхающих, чем за весь 2022 год. CNN Indonesia сообщает, что на 6 августа число выдворенных за пределы острова туристов составило 198 человек.

Кроме того, в начале лета приняты несколько законов, которые предусматривают установление правил поведения для путешественников на острове. Так, теперь туристам нельзя посещать местные святыни. Допустимо только поклонение в скромной одежде с соблюдением всех традиций. Также чиновники запретили сквернословить в присутствии других людей, и в сети.

Теперь власти острова всеми силами стараются сохранить комфорт проживания местных жителей, даже под угрозой снижения потока туристов.