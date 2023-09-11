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Назван простой и эффективный способ борьбы с панической атакой

Этот простой и эффективный способ поможет вам быстро справиться с панической атакой
Как быстро справиться с панической атакой
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Панические атаки охватывают даже тех, кто не страдает психическими расстройствами. Симптомы включают в себя потливость, онемение рук, учащённое сердцебиение, дрожь, страх смерти.

Терапевт поделилась советом, как справиться с недугом эффективно и быстро. Нужно нарезать лимон на дольки и одну из них положить в рот.

Эффект лимона заключается в том, что он помогает прочувствовать своё тело и вернуть ощущение «здесь и сейчас». Это заземляет человека, паническая атака отступает.
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Рецепторы отреагируют на горечь лимона, что отвлечёт вас от негативных мыслей и заставит глубже дышать. Если же лимона нет под рукой, специалист рекомендует использовать кислые конфеты.

Помимо этой стратегии, также крайне важно обратиться за профессиональной поддержкой в сфере психического здоровья.
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