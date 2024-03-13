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Учёные обнаружили птичий грипп у королевских пингвинов вблизи Антарктиды

Учёные обнаружили птичий грипп у королевских пингвинов вблизи Антарктиды
Учёные нашли птичий грипп у королевских пингвинов
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Агентство по охране здоровья животных и растений Великобритании (Apha) обнаружили птичий грипп у королевских пингвинов вблизи Антарктиды. Ранее этот опасный вирус был обнаружен у слонов и морских котиков, а затем распространился на крачек и кочующих морских птиц.

H5N1 теперь выявлен у пяти королевских пингвинов на южном побережье Южной Георгии и у пяти папуасских пингвинов с близлежащего острова Берд. Учёные обеспокоены тем, что вирус сейчас может быстро распространиться, поскольку именно в это время пингвины собираются вместе для вынашивания потомства.

Хотя H5N1 не представляет большой опасности для людей, эксперты говорят, что этот вирус может серьёзно повредить уникальному и хрупкому животному миру, обитающему в Антарктике.

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