Уилл Смит рассказал, как с возрастом изменился его взгляд на деньги и материальные вещи

Личный капитал 55-летнего Уилла Смита на данный момент оценивается в $ 350 млн. Трудно себе представить, что когда-то этот успешный голливудский актёр испытывал нужду. С появлением средств он вовсе не перестал быть искренним и честным человеком. Напротив, Смит уверен, что деньги — далеко не самое главное в жизни. В новом интервью он рассказал, как относится к финансам, и объяснил, почему материальные ценности на самом деле не имеют никакого веса.

Ты просто начинаешь понимать, что ничего из этого не может сделать тебя счастливым. Как только ты купил всё, что хотел, тут же начинаешь понимать, что на Земле нет того, что могло бы тебя удовлетворить, — рассуждает актёр.

Он признался, что старается лишний раз не думать о заработанных миллионах и не зацикливается на своём материальном состоянии. С другой стороны, Смит подчеркнул, что именно благодаря финансовой независимости обрёл возможность чаще задумываться о духовном.

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