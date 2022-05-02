«Что за балбес?!» Соперники требуют наказать бывшего пилота Формулы-1

Ромен Грожан дважды врезался в Грэма Рейхола в одном повороте. Француза критикуют в Америке уже не в первый раз.

В воскресенье вечером в Алабаме прошёл четвёртый этап американского чемпионата IndyCar, и завершилась гонка стычкой Ромена Грожана и Грэма Рейхола — ветерана, который гоняется в этом первенстве уже 15 лет. По ходу гонки американец посчитал, что Грожан намеренно в него врезался, а после финиша заявил, что судьи должны принять меры.

Рассказываем, что происходит в IndyCar и чем Ромен так расстроил соперника.

Два столкновения в одном повороте

Инцидент произошёл на последних кругах гонки, когда Грожан пытался пройти Рейхола в борьбе за седьмую позицию. В пятом повороте Ромен пошёл в атаку издалека и допустил контакт с задним колесом соперника — оба гонщика не потеряли контроля и продолжили движение, но на выходе Грожан продолжил смещаться наружу и во второй раз ударил машину соперника!

«Что за балбес?! [Рейхол употребил слово punk. — Прим. «Чемпионата»] Он сделал это намеренно!» — передал команде по радио Рейхол сразу после инцидента.

Грожану так и не удалось обогнать Рейхола, но на последнем круге у Грэма кончилось топливо, линию финиша он пересекал накатом и в итоге проиграл французу позицию. Грожан, выбравшись из кокпита, сразу подошёл к Рейхолу, гонщики поговорили на повышенных тонах, но в рамках приличий.

«Намеренно? Нет, конечно. Просто жёсткая борьба», — улыбаясь, сказал тележурналистам Ромен. Рейхолу его объяснения не понравились — американец жёстко прошёлся по сопернику.

«Для меня всё очевидно — просто взгляните на положение головы. Трасса идёт в одну сторону, а он смотрит в другую. Мы уже были на прямой, зачем ты в меня поворачиваешь? — возмущался Грэм. — В Сент-Питерсберге он врезался во всех, в кого мог: в Росси, в Херту, в меня. Один из гонщиков — не скажу кто — говорит про него, мол, не научишь пса новым трюкам. На протяжении всей карьеры в Европе у него была своеобразная репутация — и здесь он себе создаёт такую же. Раз уж стюарды не хотят ничего с ним делать, то пусть и меня не наказывают, когда я ему отвечу. В прошлые годы меня наказывали за куда меньшее».

Грэм Рейхол Фото: indycar.com

Это уже не первый случай, когда Грожана критикуют коллеги — ещё до гонки в Сент-Питерсберге француз в тренировках выбил Такуму Сато, за что тот назвал Ромена безрассудным. «Все притормаживали, чтобы получить пространство и попробовать атаковать, и он легко мог это заметить. Не знаю, о чём он думал», — сказал тогда японец, которого, казалось бы, сложно удивить безрассудностью.

Добавим лишь, что, несмотря на всю критику, Грожан отлично вписался в IndyCar — по итогам прошлого года в голосовании болельщиков он стал самым популярным пилотом (отметим, что и продвигал он это голосование больше других), а двумя неделями ранее на последних кругах уличной гонки в Лонг-Бич прессинговал экс-чемпиона Джозефа Ньюгардена в борьбе за победу.

Проблемы Херты

Не слишком здорово в этом году идут дела и у Колтона Херты, которого последние полтора года активно сватают в Формулу-1 как потенциальную американскую звезду. В Алабаме Колтон вновь был очень быстр, совершал красивые и смелые обгоны, но в борьбе со всё тем же Грожаном выехал на газон, а затем развернулся, зацепив колесо Скотта Маклафлина.

И это уже не первая и даже не главная оплошность Херты в этом сезоне. В Лонг-Бич он был одним из претендентов на победу, но потеря концентрации на одно мгновение привела к аварии: гонщик промахнулся на торможении, заблокировал колёса и на полном ходу влетел в стену. Позади уже четыре этапа, а в общем зачёте Колтон лишь на 11-й позиции и уступает лидеру 65 очков. Впрочем, пока не прошли «500 миль Индианаполиса», за которые начисляются двойные баллы, списывать кого-либо со счетов рано.

Колтон Херта на Гран-при Алабамы Фото: indycar.com

Лидирует же действующий чемпион Алекс Палоу — испанец в этом году ещё не побеждал, но три гонки из четырёх закончил на подиуме. На втором месте довольно неожиданно расположился экс-чемпион австралийских Supercars Скотт Маклафлин. Скотти начал год с победы в Сент-Питерсберге (первой для себя в IndyCar), затем лишь в последнем повороте уступил Джозефу Ньюгардену победу в Техасе, а после шестого места в Алабаме проигрывает Палоу всего три очка.

Неплохо держится и сам Ньюгарден — с двумя победами он занимает третью строчку и отстаёт всего на девять баллов. У Уилла Пауэра побед нет, но четыре подряд финиша в топ-5 позволяют ему закрепиться на четвёртой строчке. Патрисио О’Уорд (именно он выиграл гонку в Алабаме) и Скотт Диксон отстали от лидера чемпионата чуть дальше, но тоже представляют для него угрозу.

Патрисио О’Уорд после победы в Алабаме Фото: indycar.com

Сезон-2022 в IndyCar продолжится через две недели — сначала пилотов ждёт гонка на дорожной версии трассы в Индианаполисе, той самой, которая когда-то принимала Гран-при США Формулы-1, а в конце мая состоится знаменитая «пятисотка» — самая популярная гонка страны и центральный этап чемпионата. Первые настоящие очертания борьбы за титул можно будет прикинуть лишь по её окончании.