«Я бы подписал контракт только с «Феррари». 4 пилота IndyCar, которых не хватает Ф-1

Французский пилот Ромен Грожан, который едва не погиб на прошлогоднем Гран-при Бахрейна Формулы-1, прекрасно себя чувствует в Америке — гоняется в IndyCar, едва не победил в Индианаполисе (на дорожной трассе), а в следующем году будет выступать за «Андретти» — одну из топ-команд первенства. В IndyCar после не самых успешных выступлений в Формуле-1 раскрылись Александер Росси и Такума Сато, и даже скромный Маркус Эрикссон выиграл две гонки в этом году…

История знает много примеров, когда экс-пилоты Ф-1 добивались за океаном своих главных успехов. В то же время триумфальных путешествий в обратную сторону было куда меньше — вспомнить можно разве что Жака Вильнёва и Хуана-Пабло Монтойю. С тех пор, как сказал один из чемпионов IndyCar, в паддоке Ф-1 на пилотов американских гонок смотрят свысока.

Исправляем несправедливость и рассказываем о четырёх отличных гонщиках, которые точно не затерялись бы в Формуле-1.

Новость по теме Айлотт проведёт сезон-2022 в IndyCar, Грожан перешёл в Andretti Autosport

Алекс Палоу

Начнём с новоиспечённого и первого в истории испанского чемпиона IndyCar — Алекса Палоу. Ему 24 года, он лишь немногим старше Ферстаппена и Леклера и в этом году проводил лишь второй сезон в IndyCar, а одним из его главных соперников был двукратный чемпион серии Джозеф Ньюгарден.

«Было видно, что он получил много опыта, когда дебютировал в «Дэйл Койн Рейсинг» с инженером Майклом Кэнноном, и умеет этот опыт применять, — рассказывает о Палоу его партнёр по «Чип Ганасси Рейсинг» Скотт Диксон, самый титулованный гонщик IndyCar. — Он задавал очень много вопросов — совершенно этого не стеснялся, но воспринимал информацию так, словно он уже ветеран». «Палоу, пожалуй, самый цельный пилот из молодого поколения», — добавляет Ньюгарден.

Владелец команды Чип Ганасси и чемпион IndyCar-2021 Алекс Палоу Фото: Indycar.com

Интересно, что в Европе такого гонщика не оценили. Два года Палоу гонялся за «Кампос» в GP3, но так и не нашёл денег на команду более высокого уровня, а в 2017-м уехал гоняться в Японию, где взял «бронзу» местной Ф-3. В 2018-м он вернулся в европейскую Формулу-3 и даже стал лучшим пилотом «Хайтека», затмив Энама Ахмеда, на которого возлагали большие надежды. В общем зачёте Палоу стал седьмым – в сезоне, где Роберт Шварцман занял третье место и завоевал звание лучшего новичка, а титул взял Мик Шумахер.

Успехов Палоу оказалось недостаточно, и в Европе Алекс с тех пор не гонялся. Возможно, это и к лучшему, и именно непростой опыт в Европе и Японии закалил Алекса и помог ему стать чемпионом IndyCar — и с таким багажом в составе «Альфа Таури» или «Альпин» испанец смотрелся бы неплохо.

Колтон Херта

Колтон — это Макс Ферстаппен от IndyCar, только моложе на пару лет. Сын Брайана Херты начал гоняться в картинге в 10 лет, в 16 — переехал в Европу и выступал за «Карлин» в Формуле-3 — и за один сезон в разных сериях выиграл семь гонок! Правда, в 2017-м Колтон вернулся в США и с помощью «Андретти» начал двигаться в сторону IndyCar.

В главной «формульной» серии Америки Херта-младший дебютировал в конце 2018-го, а в начале сезона-2019 — в своём третьем старте в IndyCar — одержал победу на «Трассе Америк» в Остине. С тех пор Колтон Херта остаётся самым молодым пилотом, выигравшим гонку IndyCar, а позже побеждал на «Лагуна-Секе», «Мид-Огайо», в Сент-Питерсберге и Лонг-Бич.

Колтон Херта после победы в финале сезона-2021 Фото: Indycar.com

Сейчас Колтон Херта — главная надежда «Андретти» в IndyCar и один из самых перспективных американских гонщиков на планете. После одной из побед в этом году у него спросили, не хотел бы он попробовать себя в Ф-1, и Колтон разумно ответил, что нужна подходящая возможность.

«Если бы мне прямо сейчас позвонил бы Джин Хаас, я бы, конечно, заинтересовался, но контракт я бы подписал только с «Феррари». Если они готовы в течение трёх лет дать мне конкурентоспособную машину, я бы попробовал. И, конечно, я бы с радостью потестировал автомобиль Ф-1 — уверен, у них даже плохие машины пилотировать приятно».

Джозеф Ньюгарден

У Скотта Диксона 50 побед и шесть чемпионских титулов, он легенда и самый титулованный гонщик серии IndyCar (если считать с 1996-го). Однако в 41 год новозеландец вряд ли готов к новому вызову и учиться всему с нуля. То же самое касается и 40-летнего Уилла Пауэра (40 побед, один титул и четыре (!) вице-чемпионства). А вот Джозеф Ньюгарден в свои 30 вполне мог бы попробовать себя в Ф-1.

Ньюгарден — самый титулованный американец на стартовой решётке, единственный гонщик из США, которому в последние девять лет удавалось стать чемпионом в IndyCar. Джозеф начал карьеру в команде Сары Фишер, затем гонялся за Эда Карпентера, а в 2017-м перешёл в «Пенске». В первый же сезон в команде выиграл титул, а через два года взял второй.

Джозеф Ньюгарден в дни финала сезона-2021 Фото: Indycar.com

Когда в паддоке Ф-1 вспоминают о том, что неплохо бы взять на решётку кого-то из Америки, в первую очередь вспоминают именно Ньюгардена, однако и он довольно трезво оценивает свои перспективы. «Когда мне было 17, я отправился в Европу и очень хотел попасть в Формулу-1. Всё шло хорошо, а потом у меня кончились деньги, — вспоминал год назад Ньюгарден. — Ф-1 такая гламурная и блестящая, но если ты не в „Мерседесе“ или „Феррари“, у тебя нет шансов на победу. Это деморализует. Я всё ещё хотел бы попробовать, но на американцев в Ф-1 смотрят свысока».

Пато О’Уорд

Мексиканский гонщик крупными успехами в IndyCar похвастаться пока не может — хотя именно он являлся ближайшим соперником Палоу в недавнем финале, у Ньюгардена шансов было меньше. Тем не менее, проведя лишь два с половиной сезона IndyCar, О’Уорд может похвастаться двумя победами, семью подиумами сверх того и бронзой по итогам 2021 года.

Тут, правда, можно вспомнить как в 2018-м Пато стал чемпионом Indy Lights (американская версия Ф-2 при IndyCar), одержав десять побед в 17 гонках. Или чемпионство в IMSA Prototype Challenge в 2017-м — семь побед в восьми гонках. Впрочем, главное преимущество Патрисио наравне с его скоростью — опыт работы с командами Ф-1.

Патрисио О’Уорд Фото: Indycar.com

В 2019 году О’Уорд входил в программу «Ред Булл» и выступал в «Супер Формуле», однако не смог показать достаточно высоких результатов для получения суперлицензии и был отчислен Хельмутом Марко. Зато в конце октября Патрисио присоединился к «Макларену» — и именно за эту команду выступает в IndyCar. К слову, ещё перед стартом сезона-2021 Зак Браун пообещал О’Уорду тесты машины Ф-1, если он одержит хотя бы одну победу — мексиканец победил дважды. Так что ждём его на тестах в Абу-Даби. И, может, это станет только началом нового пути?